750 milyon bulunamadı

Kıbrıslı Türklerin 45 yılda elde ettiği en büyük kazanım olan taşınmaz Mal Komisyonu’na mali kaynak sağlayacak basit bir yasayı yıllardan beri geçiremeyen KKTC Meclisi’nde dün ilginç rakamlar ortaya kondu. UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, Komisyona ‘mülk satışı için’ 6 bin 629 Rum’un başvuru yaptığını, ancak bunlardan sadece Bin 203 tanesinin sonuçlandığını söyledi.

Hasipoğlu, aylardır tartışma konusu olan ve ‘envanter çalışmalarıyla’ gündeme gelen kapalı Maraş konusundaki Rum mülkleriyle ilgili olarak da ilginç rakamlardan söz etti. Maraş’taki mülkünü Türklere satmak için başvuran 280 kişiye 750 milyon Türk Lirası tutarında bir ödeme yapılması gerektiğini ancak bunun için kaynak yaratılamadığını kaydetti.

Rakamlar açıklandı

Meclis Hukuk Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı Oğuzhan Hasipoğlu, Meclis’te yaptığı konuşmada Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili 6 bin 629 başvuru olduğunu, bunlardan bin 203 dosyanın sonuçlandığını, 5 bin 232 dosyanın henüz incelenmediğini söyledi.

Hasipoğlu, 6 yıldır ödeme bekleyen dosyaların olduğunu, Kapalı Maraş ile ilgili 280 başvuru bulunduğunu, 750 milyon TL’lik ödeme beklentisi olduğunu belirterek, Taşınmaz mal komisyonu’nun iyileştirilmesini istediğini, ancak Rumların Kıbrıslı Türklerin bıraktığı mallara ilgili vasilik rejimine devam ettiğini, Doğrudan Ticaret Tüzüğü ve seyahat özgürlüğüne bile engel koyduğunu kaydetti.

KKTC’nin tanınmıyor olmasına rağmen uluslararası hukuk, insan haklarına saygı içinde iç hukuku işletmeye çalıştığını ama Rumların engellemelere devam ettiğini belirten Hasipoğlu, insan haklarına sığmayan şekilde bir çocuğun bile geçişine izin vermediklerini belirtti.

Hasipoğlu, bunun üzerine “Biz de uluslararası hukuk bağlamında haklarımızı aramalıyız. Anne babası Türkiye vatandaşı olan ama KKTC kimliği taşıyan kişilere geçiş izni vermiyorlar, ancak Kıbrıslı olan ve KKTC kimliği taşıyanlara geçiş izni veriliyor. Bu konu masada gündeme getirilmeli” diye konuştu.

Özyiğit: Komisyon için fon kurulmalı

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de söz alarak, 15 yaşındaki bir çocuğun Güneye geçişine izin verilmemesini kınayarak, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Türkiye’nin arzusuyla AHİM beklentisiyle iç hukuk yolu olarak kurulduğunu kaydetti.

Bu konuda tazminat, takas ve iade yolu belirlendiğini, ödemelerin Türkiye kaynaklı yapıldığını ve bazı ekonomik ve diğer nedenlerden durduğunu ifade eden Özyiğit, Taşınmaz Mal Komisyonu Fonu kurulması ve kaynak yaratılması gerektiğini kaydetti.

Bu konunun tüm toplumu ilgilendirdiğini ifade eden Özyiğit, “Vasilik rejimine benzer bir şey bizde de kurulmalıydı. Kurulsaydı da bu sıkıntılarla karşılaşmasaydık. Bir mal tazminatı ödenerek Türkleştiriliyor, bu değer artışı yaratıyor, bunu yaratanlar da bedelini ödemeli” diye konuştu.