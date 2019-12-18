Yargıda  sıkıntılar  sürüyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 62 milyon 317 bin 500 TL’lik Mahkemeler bütçesini oy birliğiyle kabul etti.

2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye dün de devam eden Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda ilk olarak Mahkemeler bütçesi görüşmeye başladı. İlk Sözü alan YDP Milletvekili Erhan Arıklı, mahkemelerin sorunlarının her yıl artarak devam ettiğini belirterek, kendisinin geçen yıl yaptığı değerlendirmeden farklı söyleyecek bir şey olmadığını kaydetti.

Mahkemelerin araç, ekipman gibi taleplerinin hükümet yetkilileri tarafından reddedildiğini söyleyen Arıklı, bu nedenlerle söyleyecek laf bulmakta zorlandığını belirtti.

Arıklı, Yüksek Mahkeme başkanının açıklamalarından alıntı yaparak, mahkemelerin eksiklerini sıraladı ve adaletin geç tecelli etmesini eleştirdi. Var olan yasayla yeniden seçime gitmekten duyduğu endişeyi de aktaran Arıklı, seçim yasasıyla ilgili önerilerini yineledi.

Arıklı, mahkemelerde benzer olaylarda farklı yargıçların farklı kararlar verebildiğini ve bunun anlamanın kendisi için zor olduğunu vurgulayarak, bunun halkın adaleti sorgulamasına sebep olduğunu söyledi.

Özyiğit, yanlışlardan örnek verdi

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit de, mahkemelerde yaşanan yanlışlıklardan örnekler vererek, Yüksek Mahkeme’nin eksiklikler nedeniyle yaşadığı zorluklara değindi. Özyiğit, adli yıl açılışında tören düzenlenmemesinin de dikkate alınması gereken bir uyarı olduğunu belirtti.

İlçe sayısı artarken personel ve altyapı eksikliklerinin giderilmediğini hatırlatan Özyiğit, ülkede sık sık seçim yapılmasının da bu kurumu zorladığını kaydetti.

Anayasa değişikliğiyle ilgili partisinin görüşlerini yenileyen Özyiğit, Anayasa değişikliğinin seçimlerle birlikte yapılmasının sakıncalarını dile getirerek, bu şekilde referandumun seçimin gölgesinde kaldığını belirtti.

Amcaoğlu: Ahkam kesmek gelenek oldu…

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, kişilerin kürsüye çıkarak, ahkam kesmesinin bir gelenek haline geldiğini dile getirerek, mahkemelerle ilgili konuşacağını söyledi.

Tek tek hangi konularda neler yaptıklarını sayamayacağını ancak istihdamlarla ilgili atılan adımları sıralayarak, muhalefet yapmak için doğru olmayan ithamlarda bulunulduğunu ifade eden Amcaoğlu, Adli Yıl’ın açılışında tören yapılmamasının sıkıntılı dönemlerde çok güzel bir mesaj olarak değerlendirdiğini belirtti.

Başsavcılık bütçesi de tamam

Meclis Genel Kurulu’nda 20 milyon 971 bin TL’lik Hukuk Dairesi (Başsavcılık) Bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.

UBP milletvekili Aytaç Çaluda da bütçe üzerine söz aldı. Çaluda, Başsavcılık’ta bazı dönemlerde adam kayırma yapıldığını savunarak, kendisi milletvekili olur olmaz dokunulmazlıkla ilgili dosya açıldığını kaydetti.

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe de söz aldığı Genel Kurul’da Çaluda’nın açıklamalarını eleştirdi.

Özdenefe, “Başbakanlık da Denetleme Kurulu da sizde. Elinizde bir şey varsa, getirin. Araştırma yapılacaksa yapılsın. Buraya çıkıp çamur atıyorsunuz. Zemini yok, meşru dayanağı yok. Kürsünün bu şekilde kişisel meseleler için kullanılması doğru değil” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başsavcılık bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.