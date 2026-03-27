‘Yeter’ diyorlar

Ömer KADİROĞLU

Akaryakıta peş peşe yapılan zamlar vatandaşların tepkisini çekti. Artan fiyatlar, özellikle taksi ve ulaşım sektöründe çalışanlar ile günlük yaşamını araçla sürdüren vatandaşlar arasında tepkiye yol açtı. “Yeter artık” diyerek isyan eden vatandaşlar, artan maliyetler karşısında temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlanacaklarını belirterek, yetkililerden fiyatları düşürücü önlemler alınmasını talep etti.

Ne dediler…?

Emin Kurtoğlu

“Taksicilik yapıyorum, akaryakıta zam geliyor ancak taksi ücretlerine bir artış yapılmıyor. Akaryakıta yapılan zam hayatımızı her yönüyle etkileyecektir. Başkalarının ülkemize füze göndermesine gerek yok, bu zamlarla zaten bizi savaş haline sokuyorlar. İki çocuğum var, nasıl geçineceğiz.”

Süleyman Dinibütün

“Artık araç kullanamayacağız. Toplu taşımaya döneceğiz. Çocukları okula gönderemeyeceğiz. Akaryakıta yapılan zamlar nedeniyle her şeyin fiyatı artacak. Bundan sonra herkes geçim sıkıntısı yaşayacak. Benim aracım 2 bin liraya dolardı ancak son zamlardan sonra 3 bin liraya dolmuyor. Savaşı bahane ederek halkı sömürüyorlar.”

Ahmet Buhur

“Aylık benzin giderim yaklaşık 10 bin liraydı ama bu son zamlardan sonra 20 bin olacaktır. Akaryakıt zammıyla ilgili artık halktan güçlü bir ses gelmesi lazımdır. Yarın gıda firmaları her şeyi yükseltecek ve marketten 70’e aldığımız pirinci 100’e alacağız.”

Cem Kafkas

“Bu kadar üst üste zam tarihte az görülmüş bir durumdur. Biz sesimizi çıkarmadıkça daha çok üzerimize geleceklerdir. Benim arabam 3 bin liraya dolardı ancak zamdan sonra ne kadara dolacak bilemiyorum. Sesimizi çıkarmazsak daha çok zora gireceğiz, çünkü akaryakıta yapılan zamla piyasada her şeyin fiyatı da artacaktır.”

Harun Çakır

“Akaryakıta yapılan zam az bile çünkü her şeyi normal olarak kabul ediyoruz. Akaryakıta yapılan zam sonrasında her şeyin fiyatı artacaktır. Daha zor günler yaşanacaktır. Bütün bu yük yine özel sektörün üzerine binecektir.”

Ömer Uğur

“Zamla yatıp zamla kalkıyoruz. Bu durum bizleri olumsuz yönde etkileyecektir. Akaryakıta yapılan zam sonrasında piyasada ürünlerin fiyatı daha fazla yükselecek. Kemerlere iki delik daha açacağız. Aylık benzin giderim 2 bin 500 civarındayken şimdi 3 bin 500 olacaktır.”

Erdim Kofalı

“Akaryakıta gelen zam karşısında maalesef katlanmak zorundayız. Tabi ki bu başka sebeplerden mi yoksa savaştan dolayı mı arttırıldı emin olamıyorum. Giderlerimizi zor şartlar altında karşıladığımız bu dönemde çok daha fazla zorlanacağız. Benim aracım bin 200 liraya dolarken şimdi bin 800 liraya dolar diye düşünüyorum. Bu araçları işlerimize gitmek için veya çocuklarımızı okula götürüp getirmek için kullanıyoruz ve bu durumda başka yerden kısıp benzine harcayacağız. Beklentimiz daha fazla artmaması ve akaryakıt fiyatlarını bir şekilde düşürmeleridir.”

Mehmet Şahan

“Akaryakıta zam geldi mi her şeye zam gelecek ve artık eskisi gibi ihtiyaçlarımızı alamayacağız. Artık bu zamlardan sonra evde oturacağız ve bir yere gitmeyeceğiz. Bu savaştan dolayıdır diye düşünüyorum ve umarım Hürmüz Boğazı sorunu kısa sürede çözülür ve normale döneriz.”

Şerafettin Yaşa

“Akaryakıta yapılan zamlar tamamen rezilliktir. Bu durum sistemin çöktüğünü gösteriyor. Akaryakıtın ardından her şeye otomatik olarak zam gelecektir ve daha da zorlanacağız.”

Argun Çağıl

“Akaryakıta yapılan zammın savaş nedeniyle olduğunu düşünüyorum. Yakıtı almaya mecburuz ancak çok büyük yük biniyor üzerimize. Bazı şeylerden kısarak hayatımızı sürdüreceğiz. Akaryakıt zammıyla birlikte piyasa da otomatik olarak zam alacaktır. Aracım 3 bin liraya dolarken 3 bin 800 liraya doldurdum. Beklentimiz bu savaşın bir an önce bitmesi ve normale dönmemizdir.”

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2026, 10:03