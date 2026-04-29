İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri, sahnelenen oyunlarla devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sahneye taşınan “Raskolnikov” adlı oyun, 25 Nisan akşamı İskele Atatürk Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluştu.

Fyodor Dostoyevski’nin eserlerinden ilham alınarak hazırlanan oyun, kendisini Raskolnikov zanneden bir gencin hikâyesini konu aldı. Karanlık atmosferi ve güçlü anlatımıyla dikkat çeken yapım, izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

Oyunu, İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Zekiye Gece ile Hanife Demir, İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve çok sayıda tiyatrosever takip etti. Oğuzhan Kaya ile Deniz Orhan’ın rol aldığı eserin yazarlığını ve yönetmenliğini Ufuk Aydoğan üstlendi.

Gösterim sonunda sahneye çıkan Ufuk Aydoğan’a, İskele Belediyesi Meclis Üyesi Hanife Demir tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.