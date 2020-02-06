Kantara’daki kış kampında gençlere yönelik etkinlikler düzenleniyor

Gençlik Dairesi Müdürlüğü, Lapta ve Kantara Gençlik Kamplarının kış döneminin başladığını bildirdi.

Gençlik Dairesi yazılı açıklamasında, Lapta Gençlik Kampında “Siber Güvenlik Eğitimleri” gerçekleşirken, Kantara Gençlik Kampında ise gençlere yönelik kış kamplarının ilk döneminin başladığını kaydetti.

Eğitimleri yerinde inceleyen Gençlik Dairesi Müdürü Hasan Eren, “Siber Güvenlik” alanında online sınavı geçerek eğitimlere hak kazanan gençlerin Lapta Gençlik Kampına kurulan sistemle eğitimlerine başlandığını belirtti.

Kantara Gençlik Kampında da ilk dönem kış kampının başladığını belirten Eren, sportif aktivitelerin yanı sıra kültürel değerlerin de yer aldığı sele sepet yapımı ve hamur işleri eğitimlerinin gençlere verildiğini vurguladı.

