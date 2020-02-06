Buluşma noktaları açıklandı

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, İmar Planı yayınlanmadığı için bugün yapacağı araçlı eylemden dolayı Lefkoşa trafiğinde yaşanabilecek sıkıntılara karşı vatandaşı tedbirli olmaya çağırdı.

Birlik eyleme katılacak müteahhit ve taşeronlar için buluşma noktaları ile güzergahı duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamaya göre Mağusa – İskele – Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayınlanmamış olmasından dolayı eyleme hazırlanan müteahhitler, belirlenen buluşma noktalarından iş araçlarıyla hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

Araçlı eylem için bölgelere göre buluşma noktaları şöyle:

“Lefkoşa, Güzelyurt ve Lefke üyeleri: Saat 09.00 - Hidden Garden yanı - Hamitköy yokuşu ile Haspolat çemberi arası - Kıbrıs Gazetesi önü

Mağusa üyeleri: Saat 08.30 - Güvercinlik kavşağı

Girne üyeleri: Saat 09.00 -Hidden Garden yanı

İskele üyeleri: Saat 08.30 - İskele Çemberi ile Onur Camping arası”

Eylemciler, buluşma noktalarında araçlara pankartların asılmasının ardından saat 10.00’da Kıbrıs Gazetesi kavşağından Lefkoşa’nın içine hareket ederek Başbakanlık önüne gidecek.

İskeleli esnaftan eyleme destek

Öte yandan İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nin Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı’nın yayınlanmaması nedeniyle bugün yapacağı araçlı eyleme destek belirtti.

Yazılı açıklama yapan Kırmızı, İskele bölgesinde yaşanan sorunlara işaret ederek, “Emirnameye hayır, yaşanabilir bir gelecek için imar planına evet diyoruz” ifadelerini kullandı.