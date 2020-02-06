Türkiye’nin acı günü

Türkiye’nin Van ilinde son iki gündür yaşanan çığ felaketinde 38 kişi yaşamını yitirdi.

Van'da önceki akşam saat 17.00 sıralarında 5 kişinin öldüğü çığ felaketinde kaybolan 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.

Kurtarma çalışmalarına katılan ekipten 33 kişi yaşamını yitirdi, 53’ü sağ çıkarıldı.

Son iki günde yaşanan çığ felaketinde toplam ölü sayısı 38’e çıkarken, iki kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Üçüncü çığ tehlikesine karşın arama çalışmalarına ara verildi. Bölgede, üçüncü çığ riskine karşı patlama ile suni çığ oluşturulacağı bildirildi.

Can kaybı 38 oldu

Van'daki ikinci çığ felaketinde can kaybı 38'e yükseldi.

Bahçesaray ilçesinde önceki akşam çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü.

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Olayla ilgili son bilgileri veren AFAD, 33 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını 53 kişinin de yaralandığını açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında jandarma, itfaiye ve güvenlik korucuları da var.

Ekipler seferber oldu

Saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Olaya müdahale için bölgedeki AFAD il müdürlüklerinden 67 arama kurtarma uzmanı 11 araçla alana sevk edildi.

Ayrıca 75 kişilik Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve 10 kişilik AFAD arama kurtarma ekibi ile 2 araç, Ankara’dan askeri uçakla bölgeye gönderildi.

Haberleşmenin aksamaması için alanda bir mobil baz istasyonu kuruldu. 3 mobil baz istasyonu daha bölgeye doğru yola çıkarıldı. Bir AFAD Mobil Koordinasyon Merkezi, Elazığ’dan bölgeye gönderildi. Türk Kızılay, 350 kişilik kumanyayı bölgeye sevk etti. AFAD İzmir, Bursa ve Samsun arama kurtarma birlikleri olası bir ihtiyaç için teyakkuz durumuna geçirildi.

Olaya müdahale edilmesi için bölgeye, aralarında Şırnak İtfaiyesi’nden 4 kişinin de bulunduğu toplam 156 arama kurtarma personeli ve 18 araç sevk edildi.

Bölgeye ayrıca 28 ambulans ve 10 Sağlık Bakanlığı UMKE ekibi gönderildi. AFAD İl Müdürü’nün görevi sırasında çığ altında kalması nedeniyle Van İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin koordinasyonu için AFAD Muş İl Müdürü ve ekibi Van’a ulaştırıldı.

Çığ altından çıkarılarak hastaneye kaldırılanlar arasında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile Van AFAD İl Müdürü Osman Uçar'ın da olduğu öğrenildi.

Bakan Soylu: Toplam vefat eden sayısı 33

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İki çığ hadisesi hepimizi üzdü, acı kayıplarımız oldu. Adli Tıp'a giden vefat eden sayımız 33" dedi.

Bakan Soylu, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığda yaralı olarak kurtarılanları Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Yaralıların durumu hakkında doktorlardan bilgi alan Soylu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede yatan 25 hastayı ziyaret ettiklerini, yoğun bakımda tedavisi süren yaralılardan birinin Ankara'ya sevk edileceğini aktardı.

İlk çığda 5 ölü

Van-Bahçesaray karayolunun 33. kilometresinde önceki akşam saat 17.00 sıralarında bir minibüsün üzerine çığ düşmüştü. Başlatılan çalışmalarda 7 kişi sağ kurtarılırken 5 cansız bedene ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları dün saat 07.00 sıralarında tekrar başlamıştı.

KKTC’den başsağlığı mesajları

Bu arada Türkiye’de yaşanan çığ felaketi nedeniyle KKTC’den başsağlığı mesajları yayımlandı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Van’da yaşanan çığ faciasıyla ilgili taziye mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Akıncı mesajında şunları kaydetti:

“Birbiri ardına gelen bu üzücü haberler bizi de derinden sarstı. Başta aileleri ve sevenleri olmak üzere tüm Türkiye’nin acısını yürekten paylaşır, şahsım ve Kıbrıs Türk halkı adına hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, geride bıraktıklarına sabırlar dilerim.”

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, Van’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.