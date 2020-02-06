3+1 modelini övdü

Güney Kıbrıs’ta temaslarda bulunmakta olan ABD Enerji Kaynaklarından Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Francis Fannon, ülkesinin Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile ABD arasında kurulan “3+1 modelinin” Doğu Akdeniz bölgesinde doğal kaynakların kalkınması için önemli olduğunu söyledi.

Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ile birlikte Atina’da Ağustos 2019’da yapılan Yunanistan, İsrail, ABD ve Kıbrıs 1. Enerji Bakanları Konferansı’na katılan Fannon, 3+1 modelinin önemine değindi.

Fannon, güneydeki toplantı çerçevesinde açıklama yaparak, bölgede istikrarsızlık yaratan eylemlerden kaçınması için tüm taraflara çağrıda bulundu.

“3+1 modeline” değinen Fannon, söz konusu modelin ülkeler arası enerji alanında işbirliğini kolaylaştırılacak önemli bir araç olduğunu belirtti.

Fannon, ülkesinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kendi doğal kaynaklarını kalkınması için yaptığı çalışmalarını desteklemeye devam ettiğini vurguladı ve söz konusu faaliyetlerden sağlanacak gelirden Kıbrıs sorununa kapsamlı bir çözüm bulunması durumunda her iki toplumun da faydalanacağını belirtti.

Fannon devamla, ABD hükümetinin bölgedeki enerji alanındaki işbirliğinin bölgede siyasi istikrar ve refahı teşvik etme konusunda önemli bir araç olarak gördüğünü açıkladı.

Kıbrıs’ın enerji koridorunda önemli bir rol oynayabileceğini ifade eden Fannon, “enerji çok önemlidir, ekonomik büyüme için bir araç ve ülkeler arası sağlanan işbirliği yoluyla doğal kaynakları geliştirmektedir” dedi.

Daha yakın işbirliği



Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, hem Kıbrıs hem de bölgedeki diğer ülkelerin ortak vizyonlarını gerçekleştirmek için Kıbrıs’ın, ABD ile daha yakın bir işbirliğinin kurulmasını arzu ettiğini vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs’ın Münhasır Ekonomik Bölgesi’ndeki yasa dışı faaliyetlerine değinen Kıbrıslı Bakan, özellikle ABD ve AB’nin Kıbrıs’a yönelik teyit edilen desteğine işaret etti.

Rum Bakan, “Sayın Fannon ile Atina’da Ağustos 2019’da yapılan Yunanistan, İsrail, ABD ve Kıbrıs 1. Enerji Bakanlar Konferansı’nda karar verilen bir çalışma grubunun toplantısının açılışına katıldık. Çalışma grubunun açık deniz petrol ve gaz operasyonları için acil durum hazırlığı ve müdahale mekanizmasına odaklanan ilk toplantısı oldu” dedi.

Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail ile ABD arasındaki işbirliğinin önemine işaret eden Rum Bakan, söz konusu işbirliğinin Mart 2019 tarihinde Kudüs’te üç ülkenin liderleri ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun katılımıyla başlayan bir işbirliği olduğunu vurguladı.