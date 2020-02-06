Kahramanlar onurlandırıldı

Yılmaz YAKAR

Şanlı Erenköy Direnişi’nde destan yazan Mücahitler için Milli Mücadele Madalyası töreni düzenlendi.

Yenierenköy Muhtarlığının çalışması, Başbakanlık ve Yenierenköy Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilen törende 42 Milli Mücadele Madalyası takdim edildi. Hayatta olmayan Mücahitlerin madalyaları yakınlarına verildi.

Erenköy Direnişi’nde şehit olanlar için ise daha önce madalya takdim edilmişti.

Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenerek yoluna devam ettiğini belirterek, bugünkü barış, refah ve huzur ortamına şehitlerin ve Mücahitlerin destansı kahramanlıkları sayesinde gelindiğini ifade etti.

Erenköy’de destan yazanlara bir kez daha minnet duygularını ifade etmek istediğini söyleyen Tatar, Erenköy savaşlarının Türkiye Cumhuriyeti’nin Çanakkale Savaşları gibi Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde çok önemli bir dönümü noktası olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, “Erenköy ve o bölgede yaşayan o köylerde büyük mücadele veren insanlarımızı böyle bir özel günde tekrar hatırlayabilmek, anabilmek, onların verdikleri büyük mücadeleyi tarihin bu akışı üzerinde hatırlayabilmek çok önemli” dedi.

Tatar, Doğu Akdeniz’de hidrokarbon konusunda haklarını korumak amacıyla KKTC’nin Türkiye ile birlikte attığı adımlara değinerek, atılan adımların KKTC ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de ne kadar önemli iş birliği içerisinde olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Yeşilırmak: Minnetle anıyoruz

Yenierenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak da yaptıkları önemli çalışma için Yenierenköy Muhtarlığını kutladı.

Yeşilırmak, şehitlerin ve Mücahitlerin direnişi sayesinde bugün Kıbrıs Türk halkının özgür yaşadığını vurgulayarak, Erenköy’de destan yazan şehit ve Mücahitleri bir kez daha minnetle andıklarını söyledi.

Şenkurt: Önemli bir dönüm noktası

Yenierenköy Muhtarlığı adına konuşan Aza Cemile Şenkurt, Erenköy Direnişi’nin Kıbrıs Türklerinin kaderinin şekillenmesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.