UBP’ye yönelik eleştiriler haksız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Ersan Saner, Gazimağusa Yeniboğaziçi ve İskele İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durumun hukuki olduğunu, konuyu Şehir Plancıları Odası’nın yargıya taşıdığını, bu konuda partisinin sorgulanmasının “gerçeklerle bağdaşmadığını” söyledi.

Yapılan açıklamaya göre Ersan Saner, “Mahkeme’den 23 bin konut iznine yönelik ara emrini Şehir Plancıları Odası aldı. Oda, hükümetin bölgede düzenleyeceği imar planında bu izinlerin korunması halinde konuyu yeniden mahkemeye taşıyacağını açıkladı. 23 bin konutla ilgili binlerce kişinin emeği söz konusu ise, diğer odalar neden sesini çıkarmıyor? Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği neden açıklama yapmıyor?” diye sordu.

Saner, doğru tasarlanmış bir İmar Planı’ndan yana olduklarını, bunun için, herkesle işbirliği yapabileceklerini, tüm ilgililerle diyaloğa girebileceklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği bir tepki ortaya koyacaksa bu tepkinin hedefinin UBP değil Şehir Plancıları Odası olması gerektiğini söyleyen Saner, şunları kaydetti:

“İmar Planı ile ilgili olarak ortaya çıkan durum hukukidir, konuyu Şehir Plancıları Odası yargıya götürmüştür, bu konuda UBP’ye saldırılması gerçeklerle bağdaşmamaktadır. Mahkemeden 23 bin konut iznine yönelik ara emrini Şehir Plancıları Odası aldı. Oda, bundan sonra da herhangi bir planda bu izinlerin yer alması halinde konuyu mahkemeye taşıyacağını açıkladı. 23 bin konutla ilgili binlerce kişinin emeği söz konusu ise, diğer odalar neden sesini çıkarmıyor? Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği neden açıklama yapmıyor? Ancak biz, doğru yapılmış bir İmar Planı’ndan yanayız Bunun için, herkesle işbirliği yapabilir, tüm ilgililerle diyaloğa girebiliriz.”