Bu sorun çözülebilir

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, “Kıbrıs Türkü’nün daha aydınlık bir geleceğe yürümesini sağlamak için aday olduğunu” vurguladı.

Özersay’ın seçim ofisinden verilen bilgiye göre, Kudret Özersay katıldığı programda Cumhurbaşkanlığı vizyonunu anlattı.

Bugün içinde bulunulan bazı sorunların önemli ölçüde çözülebileceğine inandığını belirten Özersay, “Belirsizlik içinde yaşamak bizi kimlik olarak, ekonomik olarak zorluyor. Bu belirsizliği azaltmanın mümkün olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Ülkenin iç sorunlarına ilişkin de Cumhurbaşkanının yapabileceği şeyler olduğuna dikkat çeken Özersay, bu konuda şunları dile getirdi:

“Sadece Anayasada yazdığı için değil, diğer konularda da ağırlığı olduğu takdirde Cumhurbaşkanı sonuç alıcı olur. Cumhurbaşkanının başarılı olması için bu ülkede sorunların çözümüne liderlik edebilmesi için toplumun bütün kesimlerini temsil eden, sesini duyan ve sesimizi bütün uluslararası alanlarda duyuran bir cumhurbaşkanı olması gerek. İnanıyorum ki, daha önce almış olduğum görevlerle, insanlarla kurduğum iletişimle de doğduğu yer etnik kökeni ayırmaksızın, toplumun bütün kesimlerine eşit mesafede durup hassasiyetleri anlayabilecek, bunları dış politikamıza yansıtabilecek bir Cumhurbaşkanı olabileceğime inanıyorum.”

“Bağımsız yolumda yürüyorum”

Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı adaylığının işaret fişeğini 6 Ocak’taki Halkın Partisi’nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada yaktığını söyledi. Özersay, adaylık sürecini şu sözlerle anlattı:

“Bir önceki seçimde bağımsız bir Cumhurbaşkanı adayı olarak halkın önüne çıktım. Cumhurbaşkanlığı seçimi bir siyasi parti seçimi değil. Bir genel seçim gibi de olmamalı. Cumhurbaşkanlığı partiler üstü bir görev yeri. Herkesin kendi tercihidir, saygı duyarım. Tercihime de saygı duyulmasını beklerim. Aday olduğum gün seçimin sonucunu beklemeksizin parti başkanlığından istifa ettim. Bağımsız aday olarak da yolumda yürüyorum.”

“Brexit’le ticari fırsat kapısı açılıyor”

Özersay, Kıbrıs sorununa ilişkin görüş ve hedeflerini de paylaştı. Kıbrıs sorunuyla ilgili 52 yıldır süren ezberi devam ettirmeyeceğini belirten Özersay, “Kıbrıs’ta bir çözümü destekliyorum, net!” dedi.

Şu anda ülkede federasyonu sağlayacak şartların olmadığını sözlerine ekleyen Kudret Özersay, taraflar arasında güven, ortak vizyon olmadığını ve o nedenle de ısrarcı olmayıp yeni yollar bulmamız gerektiğini ifade etti.

“Çözüm, çözümden önce işbirliği ile mümkündür. Kademeli olarak işbirliği konuları genişletilmelidir. Nihai şekline bugünden karar vermemize gerek yoktur” şeklinde konuşan Özersay, ülkenin önünde yeni fırsatlar olduğunu söyledi ve “Brexit’le birlikte önümüzde önemli bir ticari fırsat açılıyor önümüze. Yeniden üreten bir ekonomi için tohumlarını bugünden atmalıyız” dedi.