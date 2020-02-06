Mucize kurtuluş

İzmir-İstanbul seferini yapan Pegasus Havayolları’na ait yolcu uçağı, dün akşam 18.30 raddelerinde deniz üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaparken piste tutunamadı. Uçak 40-50 metre kadar kaydıktan sonra yola düşüp parçalandı ve 3’e bölündü. Meydana gelen kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 179 kişi yaralandı.

Kaza nedeniyle Sabiha Gökçen tüm uçuşlara kapatılırken, Ercan yolcuları da uçuş yapamadı.

Üç kişi öldü

İzmir İstanbul seferini yapan Pegasus Havayollarına ait uçak, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkıp çukura düştü ve üç parçaya bölündü.

175 yolcu, 2 bebek, 6 mürettebat olmak üzere toplam 183 yolcunun bulunduğu uçakta üç kişi öldü, 179 kişi yaralandı. Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise "Uçak kazasında üç vatandaşımız hayatını kaybetti, 179 yaralımız var" açıklamasında bulundu. Yaralılardan iki pilotun durumunun ağır olduğu belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Bu arada Kaza nedeniyle Ercan-Sabiha Gökçen arası üç uçuş sekteye uğradı. Sabiha Gökçen'e olan tüm uçuşlar İstanbul Havalimanı'na yönlendirildi.

40 metreden düştü

Uçağın pistten çıkmasının ardından AFAD, polis ve itfaiye ekipleri, enkaza köpük sıkarak soğutma çalışmalarına başladı ve kazazedelerin tahliyesi gerçekleştirildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Saat 18.30 civarında İzmir-Sabiha Gökçen İstanbul seferini yapan Pegasus yolcu uçağı maalesef kötü hava koşulları sebebiyle piste tutunamıyor. Pistten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E5'e bağlantı yolunun olduğu mevkide 30- 40 metre yüksekten buraya düşüyor” dedi.

Uçuşlar iptal oldu

Uçak kazasının ardından seferlerin durdurulduğu Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yoğunluk oluştu.

Bazı hava yolu şirketleri iptal olan tarifeli seferler nedeniyle bugünkü uçuşlarla ilgili yolculara ücretsiz iptal ve değişiklik hakkı tanıdığını duyurdu.

Sabiha Gökçen’den Ercan’a gelecekler dahil olmak üzere, uçuş yapamayan yolculardan bazıları otellere yönlendirildi. Bazı yolcuların ise İstanbul Havalimanı'na otobüslerle transferinin sağlandığı öğrenildi. Otellere yerleştirilecek yolcular nedeniyle danışman bankoları önünde yoğunluk oluştu.

Soruşturma başlatıldı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçağın pistten çıkmasına ilişkin soruşturma başlattı.