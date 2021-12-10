‘Kapalı’ perdeyi açtı

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun pandemi koşullarında tiyatro sanatını devam ettirebilme amacıyla yarattığı özel bir oyun olan “Kapalı” oyunu, ilk kez seyirci karşısında sergilendi.

Verilen bilgiye göre, 26 Mart’ta internet ortamında çevrimiçi prömiyeri yapılan ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun tüm kadrosunun yer aldığı oyun, pandemi koşullarında sahnelenebilmek için tek kişilik bölümler olarak kuruldu.



Oyunun yazarı ve yönetmeni Aliye Ummanel, prömiyer sonrası sahnede “Pandemi döneminin zor koşullarında gerçekleştirdiğimiz online prömiyerde selama çıktığımızda seyircimizi görememek, seyircimiz olmadan sanatımızın tamamlanmadığını, anlamını yitirdiğini hissettirmişti. Bu akşam salonumuzda yüzlerinizi görmek büyük bir mutluluk ve heyecan yaratıyor. Bizim sanatımız seyircimizle tamamlanıyor ve anlam kazanıyor” şeklinde konuştu.Biletlerin, www.biletinial.com adresinden ya da Lefkoşa Belediye Tiyatrosu gişesinden temin edilebileceği, detaylı bilginin ise 227 87 82 numaralı telefondan alınabileceği kaydedildi.