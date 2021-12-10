Irak kuzeyinde Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde üç askerimiz şehit oldu, yedi askerimiz yaralandı. Hedefler vurulurken, altı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

– Irak kuzeyi Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde, 09 Aralık 2021 tarihinde, teröristler tarafından yapılan saldırı sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede tespit edilen hedefler hava harekatı ile isabetle vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

– Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Kahraman komandolarımız teröristlerin inlerini yerle bir etmek için operasyonlara devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, değerli ailelerine başsağlığı ve sabır dileriz.

Denizli’ye şehit ateşi düştü



Şehit düşen askerlerin kimliği belli oldu. 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Ali Sarı’nın Denizli'de yaşayan ailesi haberi Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci ve askeri yetkililerden aldı.

Yerköy, Doğanay’a ağlıyor

Piyade Uzman Çavuş Doğanay Çelik’in (23) acı haberi Yozgat’ta yaşayan ailesine ulaştı. Yerköy ilçesine bağlı Hacıosmanlı köyünde yaşayan şehidin annesi Dilber Kılavuz, askeri yetkililerden aldığı acı haberle gözyaşlarına boğuldu.

Dilber Çelik’e komşuları ve köylüler başsağlığı dileğinde bulunurken, eve Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Şahin Çelik’in ise Bursa’nın Yıldırım ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Acı haber Sancaktepe’ye ulaştı

Piyade Uzman Çavuş İdris Aksöz’ün şehadet haberi İstanbul Sancaktepe’de yaşayan ailesine verildi. Taziyeleri kabul eden baba Zekeriya Aksöz’ün evinin balkonunda gözyaşlarını tutamadığı ve oldukça üzgün olduğu görüldü.