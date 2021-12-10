Kısmen rahatladı

Hüseyin ÇİÇEK
Gazimağusa’da iki mağazadan kıyafet çaldığı iddiasıyla tutuklanan F.E. isimli 21 yaşındaki genç kız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklandıktan sonra arkadaşının diz üstü bilgisayarını da çaldığını itiraf eden zanlı teminatla serbest bırakıldı.
Özbilen, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, ayrıca verdiği gönüllü ifadesinde de 9-23 Kasım 2021 tarihleri arasında öğrenci yurdunda beraber kalmakta olduğu oda arkadaşına ait 1 adet dizüstü bilgisayarı da sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat ettiğini itiraf ettiği dizüstü bilgisayarın kilitli vaziyetteki bavulu içerisinde bulunduğunu söyledi.
Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.