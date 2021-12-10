Kısmen rahatladı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’da iki mağazadan kıyafet çaldığı iddiasıyla tutuklanan F.E. isimli 21 yaşındaki genç kız dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Tutuklandıktan sonra arkadaşının diz üstü bilgisayarını da çaldığını itiraf eden zanlı teminatla serbest bırakıldı.



Olayın soruşturmasını yürüten polis memuru Emin Özbilen, zanlının 5 Aralık 2021 tarihinde City Mall AVM’de faaliyet gösteren LCW isimli mağazaya müşteri olarak gidip, 410 TL değerinde mont ve 69.99 TL değerindeki eşofman altını alarmlarını söktükten sonra çaldığını söyledi. Polis, zanlının deneme kabininde yanına getirdiği makasla alarmları söktüğünü ve kıyafetleri çantasında iş yerinden çıkardığını ifade etti. Zanlının akabinde yine City Mall AVM’de faaliyet gösteren Twist isimli mağazaya girerek 859 TL değerindeki pardösüyü alıp yine deneme kabinine gittikten sonra alarm kısmını yırtarak hasara uğrattıktan çantasına koyup ödeme yapmadan çıkıp sirkat ettiğini açıkladı. Makasla alarmları kesti Zanlının LCW çalışanları tarafından fark edildiğini ifade eden Özbilen, zanlının AVM içerisinde tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının tasarrufunda sirkat ettiği 3 adet ürünün bulunduğunu açıkladı.Özbilen, zanlının gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini, ayrıca verdiği gönüllü ifadesinde de 9-23 Kasım 2021 tarihleri arasında öğrenci yurdunda beraber kalmakta olduğu oda arkadaşına ait 1 adet dizüstü bilgisayarı da sirkat ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis, zanlının ikametgahında yapılan aramada sirkat ettiğini itiraf ettiği dizüstü bilgisayarın kilitli vaziyetteki bavulu içerisinde bulunduğunu söyledi.Soruşturmanın tamamlandığını bildiren polis, zanlının, uygun teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz Serden, zanlının, 8 bin TL nakdi kefalet ödemesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 75 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesi şartı ile davaları görüşülünceye kadar serbest bırakılmasına emir verdi.