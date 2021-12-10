Son iki gün

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde UBP listesinde olmak için 81 aday adayın yarışacağını bildirdi. Hasipoğlu, aday adaylarının profillerine bakıldığında genç ve kadınların yoğun ilgisinin gözlemlendiğini de ekledi.
Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, 11 Aralık Cumartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.
81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak. Kontenjan adaylar ise 11 Aralık’tan sonra açıklanacak.
CTP adaylık seçimi yapacak
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefkoşa ve İskele ilçelerinde ön seçimle birlikte sıralama seçimi, diğer 4 ilçede ise sadece sıralama seçimi yapılacağını açıkladı.
Sorakın’dan alınan bilgiye göre, CTP’de 48 aday adayı ve 7 kontenjan adayı bulunuyor.
CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 09.30- 20.00 saatleri arasında, adaylık başvurusu fazla olan Lefkoşa ve İskele ilçeleri için adaylık ve sıralama seçimi, diğer 4 ilçe için ise sadece sıralama seçimi yapacak.
CTP, Lefkoşa’da Genel Başkan dahil 3, Mağusa’da 2, Girne’de 1 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 7 kontenjan adaya yer verecek.
Parti, kontenjanların isim ve sıralarını daha sonra açıklayacak.
HP’de aday seçimi ve sıralamasını parti meclisi yapacak
Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti
Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise bugün kamuoyu ile paylaşılacak.
DP’de 87 başvuru arasından ön eleme yapıldı
Demokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay, DP’ye adaylık için 87 kişinin başvuru yaptığını ancak bazı aday adaylarının parti kriterleri dikkate alınarak DP Seçim Komitesi’nce elendiğini de aktardı.
Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, önceki gün aday adaylarının sırası için kura çekimini yapan DP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapılacak.
Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.
TDP’de başvurular sürüyor
Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’de devam eden adaylık başvuruları bugün sona erecek.
TDP’de adaylık ve sıralama seçimi ise 12 Aralık Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Paradise Park’ta yapılacak. Parti, başvuru sayısı ve kontenjan adayları ile ilgili açıklamayı daha sonra yapacak.
YDP’de aday adayı sayısı 69’a düşürüldü
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, YDP Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıkladı.
YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılacak.
YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü. 10 tane de kontenjan adayına yer verecek YDP’de Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında… YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.
YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.
İşte 3 partinin aday adayları
Ulusal Birlik Partisi
Lefkoşa
1. Özgür Arıkan
2. Havva Dağsever
3. Nihat Ekizoğlu
4. Sadık Gardiyanoğlu
5. Fahri Onbaşı
6. Nurcan Yardımcı
7. Aydın Soyer
8. Ahmet Savaşan
9. Batu Beyit
10. Sevil Yönlüer
11. Özlem Bendaşan
12. Ali Ratip Doğruer
13. Savaş Atakan
14. Özlem Sefer
15. Alişan Şan Oşan
16. Hasan Taçoy
17. Olgun Amcaoğlu
18. Mehmet Aktunç
19. Feyzi Hansel
20. Batoul Peyravi
21. Hatice Özler Şahin
22. Hasan Yücelen
23. Arif Sonuç
24. Füsun Özsun
25. Zorlu Töre
Gazimağusa
1. Hakan Dinçyürek
2. Sunat Atun
3. Derviş Ekşici
4. Meryem Boyacı
5. Bora Akkuş
6. Suat Yeldener
7. Vesile Topçuoğlu
8. Korhan Ekcan
9. Ergin Ersoy
10. Kemal Deniz Dana
11. Hüseyin Çavuş Kelle
12. Dursun Oğuz
13. Oğuzhan Hasipoğlu
14. Gürsel Uzun
15. Elif Abiç
16. Resmiye Canaltay
17. Sultan Vural
Girne
1. Hasan Küçük
2. Ünal Üstel
3. Özdemir Berova
4. Halit Bağman
5. Mukaddes Turan
6. Mehmet Ali Tunçbilek
7. Türel Öksüzoğlu
8. Münevver Çağın
9. Cemil Karzaoğlu
10. Yalçın Koçyiğit
11. Atilla Mahmutoğlu
12. Selim Gökbörü
13. Fikret Öğdü
14. Rüyam Yönlüer
15. Kutlu Evren
16. Adem Ademoğlu
17. Hüseyin Kayımfdağv
18. Adnan Altan
19. Ahmet Arslan
20. Zalihe Damdelen
İskele
1. Halil Talaykurt
2. Osman Kırşan
3. Ümit Özkıran
4. Emrah Yeşilırmak
5. Nuray Karakuş
6. Önder Sennaroğlu
7. Veli Gürpınar
8. Yasemin Öztürk
9. Murat Civelek
10. Nazım Çavuşoğlu
Güzelyurt
1. Tarkan Çeki
2. Ziya Öztürkler
3. Menteş Gündüz
4. Cihan Kombos
5. Ali Pilli
Lefke
1. Aytaç Çaluda
2. Fırtına Karanfil
3. Kenan Örgen
4.
Cumhuriyetçi Türk Partisi
Lefkoşa
1. Ahmet Muratoğlu
2. Ayşe Alioğlu
3. Cenk Paşa
4. Derviş Bladanlı
5. Doğuş Derya
6. Filiz Besim
7. Haffe Işısal
8. Hasan Hüda Ecer
9. Hülya Batunlu
11. Muhittin Tolga Özsağlam
12. Ödül Muhtaroğlu
13. Sıla Usar İncirli
14. Tekin Söylemez
15. Ürün Solyalı
16. Yaşar Aracı
Gazimağusa
1. Asım Akansoy
2. Behçet Öznacar
3. Ceyhun Ümiter
4. Cihan Tunceli
5. Derviş Karaca
6. Erkan Tekeli
7. Erkut Şahali
8. Gaye Astan Çoban
9. Hamit Caner
10. Şifa Çolakoğlu
11. Teberrüken Uluçay
Girne
1. Alpay Çelebi
2. Fazilet Özdenefe
3. Fikri Toros
4. Mahmut Kanber
5. Mustafa İlgen
6. Niyal Öztürk
7. Ongun Talat
8. Özge Tahiroğlu
9. Pembe Ardıç
10. Salih Sarpten
İskele
1. Ahmet Cenk Musaoğluları
2. Biray Hamzaoğulları
3. Fide Kürşat
4. Fikret Civisilli
5. Hüseyin Mülazim
6. Suphi Coşkun
7. Yalçın Kömürcügil
Güzelyurt
1. Armağan Candan
2. Aslı Murat
Lefke
1. Salahi Şahiner
2. Tuncay Sarıyer
Yeniden Doğuş Partisi
Lefkoşa
1. Salih Güneş
2. Banu Bozlakoğlu
3. Adem Küçükandaç
4. Metin Akar
5. Türkeş Karşılı
6. Yılmaz Kaldırım
7. Özlem Ayşe Doğandemir
8. İsmail Kemal Altuncuoğlu
9. Süleyman Atlar
10. Mehmet Erol
11. Hüseyin Gürlek
12. Suphi Asiltürk
13. Eda Yenen
14. Yavuz Aydın
15. Ali Yenen
16. Hüseyin Azer Özkan
17. İrfan Yılmaz
18. Mustafa Yeşil
19. Erşah Sabit Yılmaz
20. Ali Akın Önder
21. Ali Ömer Yayla
22. Zafer Kemaloğlu
23. Sinan Tuğantemir
24. Zalhe Aylak
25. Zeynep Sinem Keser
Gazimağusa
1. İlter Ömeroğlu
2. Ramazan Gündoğdu
3. Habibe Çetin
4. Ali Koruk
5. Tamer Karakaşlı
6. Mahmut Hayta
7. Dürdane Abi Acı
8. Kansu Aksu
9. Ali Yakar
10. Bünyamin Öztürk
11. Hatice Seçkin
12. Mehmet Özkardaş
13. Yusuf Çelik
Girne
1. Fazıl Dönmezoğlu
2. Güller Karamalli
3. Reyhan Aydın
4. Fuat Tek
5. Başak Tekerek
6. Süleyman Çakır
7. Cüneyt Canbolat
8. Fatma Bahadır
9. Mehmet Tunçtürk
10. İsmail Beyoğlu
11. Ömer Çete
12. Ramazan Karal
13. Sami Güneş
14. Hacı Ali Özdemir
15. Mehmet Yavuz Ekmekçi
16. Nurşah Çiftçi
Güzelyurt
1. Hakan Bozkurt
2. Gökhan Saraç
3. Mehmet Emin Yılmaz
4. Numan Sadık Kılıç
5. Elmas Süzgen
İskele
1. Hasan Öksüz
2. Sefa Kurukafa
3. Hakkı Kandemir
4. Neslihan Vural
5. Salih Taner
6. Arif Özbayrak
7. Celal Açık
8. Aykut Günel
Lefke
1. Nejla Gazi
2. Kadir Ozan