Son iki gün

KKTC’de 23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimine yönelik takvim ilerliyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edilen takvimde siyasal partilerce adayların saptanmasının son günü 14 Aralık Salı olarak duyurulurken, siyasi partiler de aday belirleme çalışmalarına hız verdi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, 23 Ocak 2022 Erken Genel Seçimi’nde UBP listesinde olmak için 81 aday adayın yarışacağını bildirdi. Hasipoğlu, aday adaylarının profillerine bakıldığında genç ve kadınların yoğun ilgisinin gözlemlendiğini de ekledi.

Hasipoğlu’nun verdiği bilgiye göre, aday adaylığı başvuru süreci tamamlanan ve aday adaylarının sıra numaraları belirlenen UBP’de, 11 Aralık Cumartesi günü 09.00-21.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda aday belirleme seçimi yapılacak.

81 aday adayı arasından 40’ının milletvekili adayı olacağı UBP’de 10 kontenjan adayına da yer verilerek 50 kişilik liste tamamlanacak. Kontenjan adaylar ise 11 Aralık’tan sonra açıklanacak.

CTP adaylık seçimi yapacak

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, Lefkoşa ve İskele ilçelerinde ön seçimle birlikte sıralama seçimi, diğer 4 ilçede ise sadece sıralama seçimi yapılacağını açıkladı.

Sorakın’dan alınan bilgiye göre, CTP’de 48 aday adayı ve 7 kontenjan adayı bulunuyor.

CTP, 11 Aralık Cumartesi günü Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) 09.30- 20.00 saatleri arasında, adaylık başvurusu fazla olan Lefkoşa ve İskele ilçeleri için adaylık ve sıralama seçimi, diğer 4 ilçe için ise sadece sıralama seçimi yapacak.

CTP, Lefkoşa’da Genel Başkan dahil 3, Mağusa’da 2, Girne’de 1 ve Güzelyurt’ta 1 olmak üzere toplam 7 kontenjan adaya yer verecek.

Parti, kontenjanların isim ve sıralarını daha sonra açıklayacak.

HP’de aday seçimi ve sıralamasını parti meclisi yapacak

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, HP’de 10 kontenjan dahil 60 başvuru olduğunu belirtti

Manavoğlu’nun verdiği bilgiye göre, HP aday seçimi ve sıralaması yarın akşam toplanacak Parti Meclisi’nde yapılacak. Aday adayları ile ilgili bilgiler ise bugün kamuoyu ile paylaşılacak.

DP’de 87 başvuru arasından ön eleme yapıldı

Demokrat Parti (DP) Seçim Komitesi Başkanı Ozan Erenay, DP’ye adaylık için 87 kişinin başvuru yaptığını ancak bazı aday adaylarının parti kriterleri dikkate alınarak DP Seçim Komitesi’nce elendiğini de aktardı.

Erenay’ın aktardığı bilgiye göre, önceki gün aday adaylarının sırası için kura çekimini yapan DP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 11.00 -20.00 saatleri arasında Sanayi Odası’nda yapılacak.

Aday adayları arasından 40 adayın seçilmesinin ardından ise 10 tane başkan kontenjanı aday listesine eklenecek.

TDP’de başvurular sürüyor

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal’dan edinilen bilgiye göre, TDP’de devam eden adaylık başvuruları bugün sona erecek.

TDP’de adaylık ve sıralama seçimi ise 12 Aralık Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Paradise Park’ta yapılacak. Parti, başvuru sayısı ve kontenjan adayları ile ilgili açıklamayı daha sonra yapacak.

YDP’de aday adayı sayısı 69’a düşürüldü

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, YDP Başkanı ile Genel Sekreteri’nin kontenjan adayı olarak kendi bölgelerinde birinci sırada yer alacağını açıkladı.

YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk’ten alınan bilgiye göre, aday adaylığı başvuru sürecini tamamlayan YDP’de adaylık ve sıralama seçimi 12 Aralık Pazar günü 09.00-22.00 saatleri arasında Atatürk Spor Salonu’nun Antrenman Salonu’nda yapılacak.

YDP’de aday adaylığı için yapılan 90 civarında başvuru ise dijital ortamda olacak seçimin daha kolay olması gerekçesiyle 69’a düşürüldü. 10 tane de kontenjan adayına yer verecek YDP’de Genel Başkan ile Genel Sekreter de kontenjan adayları arasında… YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı Mağusa bölgesi birinci sıra, YDP Genel Sekreteri Enver Öztürk ise Lefkoşa bölgesi birinci sıra kontenjan adayı olacak.

YDP Lefkoşa listesinde 1’inci, 2’nci, 5’inci ve 7’inci, Mağusa listesinde 1’inci, 5’inci ve 7’inci, Girne listesinde ise 3’üncü, 5’inci ve 7’inci sıralarda kontenjanlara yer verilecek.

İşte 3 partinin aday adayları

Ulusal Birlik Partisi

Lefkoşa

1. Özgür Arıkan

2. Havva Dağsever

3. Nihat Ekizoğlu

4. Sadık Gardiyanoğlu

5. Fahri Onbaşı

6. Nurcan Yardımcı

7. Aydın Soyer

8. Ahmet Savaşan

9. Batu Beyit

10. Sevil Yönlüer

11. Özlem Bendaşan

12. Ali Ratip Doğruer

13. Savaş Atakan

14. Özlem Sefer

15. Alişan Şan Oşan

16. Hasan Taçoy

17. Olgun Amcaoğlu

18. Mehmet Aktunç

19. Feyzi Hansel

20. Batoul Peyravi

21. Hatice Özler Şahin

22. Hasan Yücelen

23. Arif Sonuç

24. Füsun Özsun

25. Zorlu Töre

Gazimağusa

1. Hakan Dinçyürek

2. Sunat Atun

3. Derviş Ekşici

4. Meryem Boyacı

5. Bora Akkuş

6. Suat Yeldener

7. Vesile Topçuoğlu

8. Korhan Ekcan

9. Ergin Ersoy

10. Kemal Deniz Dana

11. Hüseyin Çavuş Kelle

12. Dursun Oğuz

13. Oğuzhan Hasipoğlu

14. Gürsel Uzun

15. Elif Abiç

16. Resmiye Canaltay

17. Sultan Vural

Girne

1. Hasan Küçük

2. Ünal Üstel

3. Özdemir Berova

4. Halit Bağman

5. Mukaddes Turan

6. Mehmet Ali Tunçbilek

7. Türel Öksüzoğlu

8. Münevver Çağın

9. Cemil Karzaoğlu

10. Yalçın Koçyiğit

11. Atilla Mahmutoğlu

12. Selim Gökbörü

13. Fikret Öğdü

14. Rüyam Yönlüer

15. Kutlu Evren

16. Adem Ademoğlu

17. Hüseyin Kayımfdağv

18. Adnan Altan

19. Ahmet Arslan

20. Zalihe Damdelen

İskele

1. Halil Talaykurt

2. Osman Kırşan

3. Ümit Özkıran

4. Emrah Yeşilırmak

5. Nuray Karakuş

6. Önder Sennaroğlu

7. Veli Gürpınar

8. Yasemin Öztürk

9. Murat Civelek

10. Nazım Çavuşoğlu

Güzelyurt

1. Tarkan Çeki

2. Ziya Öztürkler

3. Menteş Gündüz

4. Cihan Kombos

5. Ali Pilli

Lefke

1. Aytaç Çaluda

2. Fırtına Karanfil

3. Kenan Örgen

4.

Cumhuriyetçi Türk Partisi

Lefkoşa

1. Ahmet Muratoğlu

2. Ayşe Alioğlu

3. Cenk Paşa

4. Derviş Bladanlı

5. Doğuş Derya

6. Filiz Besim

7. Haffe Işısal

8. Hasan Hüda Ecer

9. Hülya Batunlu



10. Mehmetali Güröz11. Muhittin Tolga Özsağlam12. Ödül Muhtaroğlu13. Sıla Usar İncirli14. Tekin Söylemez15. Ürün Solyalı16. Yaşar AracıGazimağusa1. Asım Akansoy2. Behçet Öznacar3. Ceyhun Ümiter4. Cihan Tunceli5. Derviş Karaca6. Erkan Tekeli7. Erkut Şahali8. Gaye Astan Çoban9. Hamit Caner10. Şifa Çolakoğlu11. Teberrüken UluçayGirne1. Alpay Çelebi2. Fazilet Özdenefe3. Fikri Toros4. Mahmut Kanber5. Mustafa İlgen6. Niyal Öztürk7. Ongun Talat8. Özge Tahiroğlu9. Pembe Ardıç10. Salih Sarptenİskele1. Ahmet Cenk Musaoğluları2. Biray Hamzaoğulları3. Fide Kürşat4. Fikret Civisilli5. Hüseyin Mülazim6. Suphi Coşkun7. Yalçın KömürcügilGüzelyurt1. Armağan Candan2. Aslı MuratLefke1. Salahi Şahiner2. Tuncay Sarıyer



Yeniden Doğuş Partisi

Lefkoşa

1. Salih Güneş

2. Banu Bozlakoğlu

3. Adem Küçükandaç

4. Metin Akar

5. Türkeş Karşılı

6. Yılmaz Kaldırım

7. Özlem Ayşe Doğandemir

8. İsmail Kemal Altuncuoğlu

9. Süleyman Atlar

10. Mehmet Erol

11. Hüseyin Gürlek

12. Suphi Asiltürk

13. Eda Yenen

14. Yavuz Aydın

15. Ali Yenen

16. Hüseyin Azer Özkan

17. İrfan Yılmaz

18. Mustafa Yeşil

19. Erşah Sabit Yılmaz

20. Ali Akın Önder

21. Ali Ömer Yayla

22. Zafer Kemaloğlu

23. Sinan Tuğantemir

24. Zalhe Aylak

25. Zeynep Sinem Keser

Gazimağusa

1. İlter Ömeroğlu

2. Ramazan Gündoğdu

3. Habibe Çetin

4. Ali Koruk

5. Tamer Karakaşlı

6. Mahmut Hayta

7. Dürdane Abi Acı

8. Kansu Aksu

9. Ali Yakar

10. Bünyamin Öztürk

11. Hatice Seçkin

12. Mehmet Özkardaş

13. Yusuf Çelik

Girne

1. Fazıl Dönmezoğlu

2. Güller Karamalli

3. Reyhan Aydın

4. Fuat Tek

5. Başak Tekerek

6. Süleyman Çakır

7. Cüneyt Canbolat

8. Fatma Bahadır

9. Mehmet Tunçtürk

10. İsmail Beyoğlu

11. Ömer Çete

12. Ramazan Karal

13. Sami Güneş

14. Hacı Ali Özdemir

15. Mehmet Yavuz Ekmekçi

16. Nurşah Çiftçi

Güzelyurt

1. Hakan Bozkurt

2. Gökhan Saraç

3. Mehmet Emin Yılmaz

4. Numan Sadık Kılıç

5. Elmas Süzgen

İskele

1. Hasan Öksüz

2. Sefa Kurukafa

3. Hakkı Kandemir

4. Neslihan Vural

5. Salih Taner

6. Arif Özbayrak

7. Celal Açık

8. Aykut Günel

Lefke

1. Nejla Gazi

2. Kadir Ozan

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 11:12