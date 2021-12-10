Partiye desteği sürecek

Halkın Partisi (HP) Milletvekili, Bayındırlık ve Ulaştırma eski Bakanı Tolga Atakan, 23 Ocak 2022 tarihinde yapılacak erken genel seçimde aday olmayacağını açıkladı.

Atakan kararını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Atakan, "Tüm gücümle partimin yanında olmaya devam edeceğim. Seçimler hizmet için sadece bir araçtır" ifadesini kullandı.

“Halka hizmet etmek, siyaset yaratmak ve üretmek, toplumun içinde bulunduğu sorun ve sıkıntılara çözümler üretmenin tek yolu milletvekili olmak değildir” ifadelerini kullanan Atakan, paylaşımında şunları belirtti:



“Kişisel manada içinde bulunduğum koşullar; benim bu dönemde milletvekili olarak değil partimi HP içerisinde aktif görevler alarak siyasete devam etmemi gerektiriyor.Kararım siyasi değil, ailesel ve mesleki zorunluluklardan doğan bir karardır. Kuruluşundan bu yana her kademesinde görev yaptığım, emek verdiğim, kurucu üyesi ve ilk Genel Sekreterliği görevini yürüttüğüm partim Halkın Partisi’ne bağlılığım ve partimdeki görevlerim, vekil adayı olmasam bile aynen devam ediyor ve edecektir.Partimin kadrolarının yetkinliği, liyakatı, yeterliliği vermek zorunda kaldığım bu kararın bende yarattığı üzüntüyü bir nebze de olsa gideriyor.2018 seçimlerinde bana güvenip milletvekilliği görevine layık gören, görev sürem boyunca desteklerini hiç esirgemeyen herkese teşekkürü bir borç bilirim.23 Ocak seçimlerinde de HP listelerine aynı destek ve güven için sahada olacağız.”