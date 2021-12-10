Tansiyon yükseldi 

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun dünkü toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun’un Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’yla (Kıb-Tek) ilgili önceki gün yaptığı açıklamalar gündem oldu. Hükümeti eleştiren CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Atun’un açıklamalarını dehşet içerisinde dinlediğini söyledi. Erhürman, ,memleketin getirildiği halle ilgili şu anki hükümet mensuplarının, UBP hükümetlerini sorumlu tuttuğunu dile getirdi. Bunun üzerine milletvekilleri arasında Atun’un açıklamalarının ne anlama geldiği hakkında tartışma yaşandı.

Meclis yeniden toplandı

Meclis bütçe görüşmelerinin tamamlandığı 24 Kasım’dan beri verilen aranın ardından dün yeniden toplandı.

Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu başkanlığında saat 11.40’ta başlayan toplantıda ilk olarak Genel Kurul çalışmalarına ara verilmesi ve Meclis’in bir sonraki toplantısını 27 Aralık’ta yasama öncelikli olarak yasama ve denetim şeklinde yapması kararı oylandı ve onaylandı.

Genel Kurul’da daha sonra dünkü gündemde de yer alan “Anayasa’nın 159’uncu Maddesinin (1)’inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini Takası İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı” ile “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın Genel Kurul’da üçüncü görüşmesinin yapılması da oylanarak onaylandı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulunda ilk olarak Taşınmaz Malların Tazmini Takası İadesi Değişiklik Yasa Tasarısı ele alındı.

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler, Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Yasemin Öztürk tasarıya ilişkin komite raporunu okudu.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın 62’nci madde tahtında yaptığı konuşma sırasında yaşanan tartışmalardan sonra oturuma 10 dakikalığına ara verildi.

Erhürman: Halktan nasıl oy isteyeceksiniz?

Erhürman, Ekonomi ve Enerji Bakan Sunat Atun’un önceki günkü açıklamalarını eleştirerek, dehşetle dinlediğini ifade etti. Erhürman, UBP hükümetleri döneminde Kıb-Tek’te alınan yanlış kararlara işaret etti. Erhürman, kötü yönetimin Kıb-Tek’i getirdiği durumdan bahsettiğini söyledi.

Bakanın ‘zam yapılmazsa Kıb-Tek’in hangi durumda’ olacağını anlattığını dile getiren Erhürman, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun da akaryakıt konusunda son dönemde yaşanan sıkıntılarla ilgili, “Bizden önceki dönemde halledilmeliydi” diyerek kendisinden önceki UBP hükümetlerini eleştirmesine dikkat çekti.

Ülkede akaryakıt krizi olduğunda bunun tüm ülkeyi ilgilendiren bir konu olduğunu belirten Erhürman, “Siz son 3 yılda kendi yaptıklarınızın bile sorumluluğunu almayacaksanız nasıl olacak da seçimde halktan oy isteyeceksiniz?” sorusunu sordu.

Oturuma ara verildi

Erhürman’ın eleştirileri üzerine, Başbakan Faiz Sucuoğlu ile ülkede aşılanmanın yeteri kadar motive edilip edilmediği tartışması yaşandı. Daha sonra Bakan Atun’un açıklamalarının ne anlama geldiği hakkında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Tufan Erhürman, memleketin getirildiği halle ilgili şu anki hükümet mensuplarının, UBP hükümetlerini sorumlu tuttuğunu dile getirmesi üzerine, ülkeyi bu duruma kimin getirdiği konusunda milletvekilleri arasında, seslerin yükseldiği bir tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine oturuma ara verildi.

Özersay: Memleket yangın yeri

HP Genel Başkanı Kudret Özersay ise verilen aranın ardından ilk sözü alarak, Bakanlar Kurulu’ndan geçen kararlarda bakanların imzası bulunduğunu anımsatarak, “Memleket yangın yeridir” dedi.

Sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi gerektiğini söyleyen Özersay, karşılıklı suçlamayla değil sorumluluk anlayışıyla siyaset yapılmasının önemine işaret etti.

Özersay, TL’nin değer kaybı nedeniyle alım gücü düşüşü yaşandığını buna ilişkin hükümetin ne yapacağını sordu.

Özyiğit: Bankalarda 56 milyar TL var



TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun kendinden önceki hükümetlerle ilgisi yokmuş gibi davrandığını savunarak, UBP’nin son üç hükümette bulunduğunu Sucuoğlu’nun bakanlık yaptığını söyledi.Özyiğit, sağlıkta istihdam edilen kişilerin nerede olduğunu, neden hastaneden görev yapmadıklarınıÖzyiğit, “İnsanların bir şey alamadığını gördüğümde için burkuluyor. Bu ülkede Devlet İstatistik Kurumu var. Onlara çağrı yapıyorum; dar ve sabit gelirli insanların, evlerine en son ne zaman et aldığını araştırsın ve toplumun bilgisine getirsinler” dedi.TDP’nin göreve gelmesi halinde ülkede Yoksullukla Mücadele Birimi kuracağını söyleyen Özyiğit, “Bu ülkede bankalarda 56 milyar TL var. Bu gelirler nerden elde edildi, ne kadar vergi ödedi” diye sordu.

Arıklı: Sucuoğlu skandallarla işbaşına geldi

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, son dönemde Sucuoğlu’nun yaptığı açıklamaları eleştirerek, ‘kurultayda birtakım skandallarla işbaşına geldiğini’ savundu.

Arıklı, Sucuoğlu’nun akaryakıt krizi ile ilgili önceki bakanları suçladığını savunarak, akaryakıt sorununun kaynağının önceki bakan olduğu izlenimi yarattığını ileri sürdü ve eleştirilerde bulundu.

Akaryakıt krizinin sebebinin tedarikçi firma ile hükümet arasındaki sıkıntı olduğunu söyleyen Arıklı, hükümetin firmalara teslim olduğunu, kendilerinin ise farklı yöntemler izlediğini savundu.

Arıklı, Kıb-Tek ile ilgili Bakan Atun’un açıklamalarının yüzde 90’ının doğru olduğunu, yapılmayan fiyat ayarlamaları nedeniyle kurumun batak durumda olduğunu söyledi.

Oybirliği ile onaylandı

“Anayasanın 159'uncu Maddesinin (1)'inci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamına Giren Taşınmaz Malların Tazmini, Takası ve İadesi (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle onaylandı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali görüşmede konuşma yaparak TMK’nın hayata geçirilmesinin bir vizyon olduğunu ve bu vizyonun hayata geçirilmesinde rol aldıklarını söyledi.

UBP’nin kurduğu hükümetlerde birçok bakanlığın kendilerine ait olduğunu ve içinde bulundukları vizyonsuzluk dolayısıyla sorunlara neden olduklarını savunan Şahali, ICGS öğrencilerinin yaşadığı sorunlara değirenerek, Başbakanın bu soruna bilgisizce yaklaştığını ileri sürdü, bunun kabul edilebilir olmadığını belirtti.

Töre: Sorunların kaynağı sadece UBP değil

UBP Milletvekili Zorlu Töre de, TMK konusunda çeşitli eleştiriler yapıldığını, ülkede sağlık, eğitim ve ekonomide sıkıntılar bulunduğunun bilindiğini, fakat sorunların kaynağının sadece UBP olduğunun lanse edilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Birçok yatırımın UBP zamanında yapıldığına değinin Töre, ülkeye yapılan birçok altyapının da kendi dönemlerinde yapıldığını, eksikliklerin olduğunun da farkında olunduğunu kaydetti.

Meclis 27 Aralık’ta toplanacak

Meclis Genel Kurulu’nda “Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oyçokluğuyla kabul edildi.

Tasarıya ilişkin komite raporu UBP Milletvekili Yasemin Öztürk tarafından okundu.

Daha sonra yazılı soru ve cevapları okundu ve Genel Kurul dünkü çalışmalarını tamamladı.

Bir sonraki birleşim 27 Aralık Pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak.