Dikkate alınmalı

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Jale Refik Rogers katıldığı bir televizyon programında, Ruh Sağlığı Yasası’nın meclisten geçmesi ve yaşlı bakım evleriyle ilgili yasal boşluğun bir an önce giderilmesinin önemine dikkat çekerek, sağlıktaki yasal boşluğun hastaların nitelikli sağlık hizmeti almasının önünde bir engel oluşturduğunu savundu.

Cumhuriyet Meclis’inde İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi’nde iki dönem başkanlık yaptığını belirten Rogers, bu süreçte komite olarak meclise gelen sağlık yasalarına öncelik verdiklerini, ancak yasaların meclise hazır şekilde gelmemesinin yasaların hızla geçirilmesini engellediğini söyledi.



KKTC’de ruh sağlığı ile ilgili işleyişin “Akıl Hastaları Yasası” olarak 1932’lerden kalan, güncelliğini yitirdiğini savunduğu fasıl yasasıyla yönetildiğini kaydeden Rogers, bunun günümüzün çağdaş normlarında ciddi eksiklikleri olan yasalardan bir tanesi olduğunu iddia etti.Rogers, “Bütünlüklü sağlık sistemi, koruyucu sağlık hizmetleri ile desteklenen sağlık hizmetidir. Ülkemizde sağlık bu güne dek koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerinin göz ardı edildiği, sadece tedavi edici hizmetlere odaklanılan bir bakış açısı ile yönetildi” dedi.