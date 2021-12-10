Uçurumun eşiğindeyiz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Tabipler Odası’nı (KTTO) ziyaret etti.

CTP’den verilen bilgiye göre, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, ülkede uzun zamandır yönetsel sıkıntı yaşandığını ve bunun da yaşanan büyük sorunların katlanmasına neden olduğunu kaydetti.



Erhürman, ülkeyi yöneten “zihniyetin”, halkı, “uçurumun eşiğine” kadar getirdiğini öne sürdü.Heyetiyle birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, görüş alışverişinde bulunan ve sağlık çalışanlarının son iki yıldır olağanüstü şartlarda çalıştığının altını çizen Erhürman, Covid-19 pandemisinin etkisiyle bir ekonomik krize girildiğini ancak hükümetin bu sorunları çözebilecek irade göstermediğini, bunun da yönetsel krize yol açtığını anlattı.Bunun sonucunda da sorunların birikip bu noktalara geldiğine işaret eden Erhürman, hiçbir plan ve program olmadığı için “dalgalı denizde savrula savrula gidildiğini” söyledi. Tufan Erhürman, sağlıkta, eğitimde, nüfus politikası, vatandaşlık politikası ve ekonomi gibi alanları artık planlamaları gerektiğinin altını çizerek, “Biz kendi kendimize yetecek bir yapıyı kurmak zorundayız. 2018’de de döviz krizi yaşadık ama bizim o dönem yaptıklarımız bu dönem daha iyi anlaşılıyor” dedi.