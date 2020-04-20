Kelebek kozadan çıkınca - Konuk Yazar

Kelebeğin kozadan çıktıktan sonra kendini kelebek gibi hissedebilmesindedir bütün mesele.

Kozadan önce ve kozadan sonra diye ikiye ayrılır hayat hikâyesi.

Tırtıl olarak başlayan hayatına kelebek olarak devam etmesi, ince ama ciddi bir ayrıntıdır ve bu ciddi ayrıntı kelebeğin hazırbulunuşluk düzeyinin en kalbi noktasıdır yeni hayatında.

Ayakları ile hareket eden tırtıl kozadan çıktıktan sonra kanatlarıyla uçması gerektiğinin bilincinde olmalıdır.

Bütün mesele kendini kelebek gibi hissedebilmesindedir.

Sadece fiziksel değişimi değil içsel olgunluğu da önemlidir koza içerisinde geçirdiği bu süreçte.

Ne olduğundan büyük ne de hakir görmelidir kendini.

Sürünerek gittiği yerlere artık uçarak gidebileceğinin farkına varabilmesi en önemli farkındalığı olmalıdır.

Yeteneğini korkusuzca kullanıp uzaklara, hayallerine, maviliklere uçtuğunda ayan beyan görecektir yeni becerilerinin ruhuna nasıl iyi geldiğini...

Yeryüzünde keşfettiklerini artık gökyüzündeki yeni deneyimleriyle zenginleştirecektir.

Canı istediğinde yeryüzüne dokunabilecektir.

Canı istediğinde de gökyüzüne süzülecektir hassas ipeksi rengârenk kanatlarıyla.

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Uç kelebek!

Sen artık özgürce yeni keşiflerde yeni deneyimlerde tecrübe edin.

Bir günlük hayatının sana sunulmuş bir armağan olduğunu, bakmakla görmek arasındaki önemli farkı fark ettiğinde; farklı yaşadığını anlayacaksın.

İşte bizler de yaşamakla büyük yaşamak arasındaki ayrıntıyı Ataol Behramoğlu’nun şiirinde dediği gibi,

Irmaklara, göğe, bütün evrene karışırcasına büyük yaşadığımız,

Ömür dediğimiz şeyin, hayata sunulmuş bir armağan olduğunu hissettiğimiz,

Ve hayatın bizlere sunulmuş bir armağan olduğu bilincini içselleştirdiğimiz zaman görebileceğiz galiba...

Belki de görmüşüzdür...

Hikâyelerimiz bizi hayata hazırlayanlarımızdır ve hiçbiri birbirinin aynı değildir tıpkı ruhumuzda bıraktıkları izlerin aynı olmadığı gibi.

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Ne güzel demiş Mevlana: “Hayat bir kelebeğin ömrü kadardır. Ne kırmaya gelir ne de kırılmaya.”

Kalbinin güzelliği, yüzünden çok gözüne yansımış insanlarla karşılaştırsın hayat bizi.

Bir de içimize enerji, günümüze güzellik katacak “Bir gülüşü var, kelebek görse ömrü uzar.” dediğimiz insanlarla...

Sevgiyle ve sağlıkla kalınız.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 13:14