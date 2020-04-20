BİN 500 TL DESTEK BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER

Çalışma Bakanlığı, bin 500 TL destek başvuruları için başvurunuın başladığını duyurdu.. başvurulan sadece online yapılabiliyor…

Ancak ilk gün sistem çüktü… Bakan Faiz Sucuoğlu Diyalog Tv canlı yayınında çökmenin nedenini anlattı

“YARIM SAATTE 21 BİN KİŞİ GİRDİ, SİSTEM ÇÖKTÜ”

Bakan Sucuoğlu öğleye kadar 292 şirketin başvuru yaptığını kaydetti.

İşverenler tarafından yapılacak başvuruda, tüzük kapsamındaki çalışanlara ve işverenlere ödenecek 1500 TL, başvuruda belirtilen işyerindeki kayıtlı çalışanlar adına ve işverenin de kendisi adına bankaya yatırılacak.

“BANKA HESABI OLMASINA GEREK YOK”

Bakan Sucuoğlu 1500 tl ‘yi alabilmek için illa hesap açmanın gerekli olmadığını da açıkladı.

Bakan Sucuoğlu şirketi çalışanı adına yatırım yapmadıysa şikayet etmesini istedi.

2 BİN TL’LİK İHTİYAT SANDIĞI ÖDEMELERİ

Bakan Sucuoğlu 2’şer bin tl’lik ihtiyat sandığı ödemelerinin de önümüzdeki ay başlayacağını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 20 Nisan 2020, 17:09