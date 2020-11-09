‘Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri’ sergisi, 11 Kasım’da sanatseverle buluşuyor

Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un en eski ve özgün eserlerinden oluşan ‘Kıbrıs Türk KARAGÖZ Suretleri’ sergisi 11 Kasım Çarşamba günü Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açılacak. Sergide, Karagöz oyunlarında kullanılan çeşitli tiplere ait toplam 120 orijinal özgün suret bulunacak.

Sergide, Türk Gölge Oyunu’nun tarihten bugüne olan serüveni gözler önüne serilecek.

Sergide, Türk Gölge Oyunu sanatçısı Mehmet Ertuğ’un büyük emeklerle toplayıp bir araya getirebildiği Kıbrıs’ın en eski Karagöz ustaları tarafından hazırlanmış olan orijinal suretler yer alacak.

Ayrıca Mehmet Ertuğ’un kendisinin yaptığı, Karagöz oyunlarında kullanılan çeşitli tiplere ait toplam 120 orijinal özgün suret de sergide bulunacak.

Sergideki sergilenecek suretler arasında Karagöz, Hacivat, Sünbül Hanım, Zenne, Cadı, Çıplak, Keloğlan, Deli, Hımhım, Arnavut, Canavar, Rum, Yahudi vb. bulunuyor. Suretler, Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustaları, Lefkeli Mehmet Efendi ve Mehmet Ertuğ tarafından yapılan eserlerden oluşuyor. Sergide Lefkeli Mehmet Efendi’nin ustalarına ait en az yüz yıl önce yapılmış suretler de yer alacak.

