Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hüseyin Ruso başkanlığındaki Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı heyetini kabul etti. Tatar, yirminci yılına yaklaşan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın sorumluluklarını layıkıyla yerine getirdiğini söyledi.

Vakıf heyeti de Tatar’ın Başbakanken ağustos ayında Vakıf yararına açtığı “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisinde yer alan fotoğrafların satışından Vakfa 25 bin TL katkı sağlandığını, bu desteğin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, teşekkür etti.

Tatar: Kıbrıs Türk halkı bu tür sorumlulukların bilincinde

Cumhurbaşkanı Tatar, heyeti kabulünde yaptığı açıklamada, içinde bulunulan 2-8 Kasım haftasının, “Lösemili Çocuklar Haftası” olarak anıldığını belirtti. Tatar, “Bu hafta, konuya dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için önemli bir haftadır” dedi.

Her çağın, kendine özgü iyi yanları olduğu gibi, sıkıntılı yanlarının da olduğunu, mücadele etmek zorunda kalınan hastalıkların da bu sıkıntılar arasında yer aldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, hastalıkların, özellikle çocuklarda görülmesinin hassasiyetleri daha da artırdığını söyledi.

Toplum olmanın en önemli sorumluluklarından birisinin ihtiyaç sahiplerine destek olmak olduğunu, Kıbrıs Türk halkının da bu tür sorumlulukların bilincinde olan bir halk olduğunu vurgulayan Tatar, yirminci yılına yaklaşan Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın bu tür bir sorumluluğu layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Ruso: Serginiz vakfımıza katkı sağladı

Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Ruso da, Cumhurbaşkanlığı görevinin hayırlı olmasını dileyerek, “Yürüyeceğiniz bu yolda başarılı olmanızı temenni ederiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın, ağustos ayında “Objektifimden” adlı fotoğraf sergisini, Kemal Saraçoğlu Vakfı yararına gerçekleştirmesinin kendilerini mutlu ettiğini ve onurlandırdığını ifade eden Ruso, “Objektifimden adlı serginin vakfımız yararına gerçekleştirilmiş olması vakfımızın faaliyetlerini sürdürebilmesi için katkı sağlamış, vakfımızı onurlandırmış, üye çocuk ve ailelerine umut olmuştur. Bu bağlamda, başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Vakıf Kurucu üyemiz Ersin Tatar’a ve fotoğraflardan alarak vakfımıza destekte bulunan tüm herkese Kemal Saraçoğlu Vakfı olarak sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Hayır kurumu olan ve 2001 yılında kurulan Vakıf hakkında da bilgi veren Hüseyin Ruso, “Kemal Saraçoğlu Vakfı, bugün kanser sürecinde olan 79 üye çocuk ve ailelerine, tedavi, maddi destek, eğitim, sosyal ve psikolojik danışmanlık hizmeti vermekte olup, onların yaşadıkları problemlere kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını, tamamen halktan gelen bağışlarla sürdürmektedir” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020, 11:58