Rum tarafı hazırlanıyor

Güney Kıbrıs’ta yayınlanan Politis gazetesi “Anastasiadis Çavuşoğlu İle Doğrudan Görüşmelere” başlığıyla manşete çektiği haberinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ilk gayrı resmî görüşmelerinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e Türkiye ile tamamen aynı çizgide olduğunu söylerken çok samimi olduğunu vurguladı.

Tatar’ın görüşme sırasında sıkılıkla müsaade isteyerek çalışma arkadaşları ile mesaj yoluyla iletişim kurduğunu öne süren gazete “gerek Türk gerek Kıbrıs Türk tarafının kabul ettiği gayrı resmî beşli konferansta Kıbrıs Rum tarafının ve Nikos Anastasiadis’in esas muhatabının Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu olacağı değerlendiriliyor” ifadesini kullandı.

Gazete gerek Kıbrıslı Türk gerekse Rum siyasi analizcilerin “Tatar ile müzakere ederken Türkiye ile müzakere ediyor olunacağını, bunun da kesinlikle Rum tarafının işini çok zorlaştırabilecek tuzaklar barındıracağına ve Türk tarafının beşli konferansta taktikle ilerleyeceğine inanç belirterek dikkatli olunmasını tavsiye ettiklerini” yazdı.

Lute temaslarda bulunacak

Gazete Tatar ile Anastasiedis’in ilk gayrı resmî görüşmesi ve yapılan açıklama sonrasında Genel Sekreter Antonio Guterres’in geçici Kıbrıs danışmanı Jane Holl Lute’a, bu hafta içerisinde bütün taraflarla keşif temaslarına başlama yetkisi verdiği, Lute’un Kıbrıs’taki iki tarafla ve garantör güçlerle konuşacağını yazdı.

BM’nin, Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımların görüşüleceği prosedürel nitelikteki gayrı resmî beşli konferansın konusu ikilemi ile karşı karşıya kaldığını yazan gazete, konferansın bazı üyelerinin Türk tarafının tezlerini iki devlet müzakerelerinin başlamasını mı? Bütün çözümlerin masada bulunmasını mı yoksa masada yeni fikirler de olması gerektiğini göstermek için iki bölgeli iki toplumlu federasyonu görüşmeye mi başlamak niyetinde olduğunu önceden bilmek istediklerini yazdı.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak Guterres’in ne ile karşılaşacağını bilmek istediğinden, Lute’un müdahillerle ana istişare konusunun da bu olacağını kaydetti. Lute’un Ada’ya geliş tarihinin kesinleştirilmediğini ancak muhtemelen Kasım sonu-Aralık başlarında geleceğini ekledi.

Aynı gazete Rum fikir önderlerinden Makarios Drusiotis’in bu haftaki “İki Devlet Çözümü Sıcak Patatesi” başlıklı analiz yazısına yer verdi.

Önümüzdeki dönemde ne beklenmesi gerektiğini kestirebilmek için geçmişe dönerek bugüne nasıl ulaşıldığına bakmak gerektiğine dikkat çeken Drusiotis, Anastasiadis’in Temmuz 2017’de, Crans Montana’daki konferans sırasında Çavuşoğlu’nun yanına giderek “iki bölgeli iki toplumlu federasyon konuşarak zamanımızı harcıyoruz. Başka çözümler aranmalı” dediğini ve Şubat 2018 başkanlık seçimleri geçene kadar zaman istediğini hatırlattı.