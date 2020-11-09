Son şans olacak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 5’li konferansın Rum tarafı ile bir anlaşmaya varıp varılamayacağını görmek bakımından son şans olduğunu belirtti. Tatar, “Ondan sonra ne mi olacak? KKTC yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Biz de devletimize, halkımıza karşı yapmamız gerekeni yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’deki Sözcü gazetesine mülakat verdi.

Tatar’ın bazı sorulara verdiği yanıtlar şöyle;

Sözcü: Ankara'ya yaptığınız son ziyarette de federasyon için "masal" dediniz. Ayrıca sık sık "gerçekçi bir yaklaşım" ve "sürdürülebilir bir çözüm" vurgusu yapıyorsunuz. Müzakere masası yeniden kurulursa 'kırmızı çizgileriniz' neler olacak?

Tatar: Federasyon için masal dedim çünkü tam 43 yıldır gerçekleşmiyor. Bu kez görüşmelere başlarsak egemen eşitliğe dayalı çözüm yani iki devletli çözüm de masada olacak.

Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamı tartışılmayacak. Toprak, mülkiyet, vatandaşlık, Türkiye’nin Kıbrıs Türkü ile bağlantıları konusunda gerçekçi olunacak.

Sözcü: Türkiye'nin ortaya koyduğu beşli konferans önerisinin "Kıbrıs konusunun bir anlaşmayla neticeye bağlanması için son şans olduğunu" söylediniz. Böyle bir girişim de sonuç vermezse KKTC'nin diğer ülkeler tarafından tanınması için çabalar artırılacak mı ve nasıl bir yol izlenecek?

Tatar: Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı Sayın Nikos Anastasiadis’le 3 Kasım Salı gecesi gayri resmi olarak bir araya geldik. Orada BM Genel Sekreteri’nin beşli konferansın doğru bir zamanda ve aşamada toplanması çabalarına destek vermeyi kararlaştırdık… Biz kendi tutumumuzu Sayın Anastasiadis de kendi tutumunu kısaca dile getirdi. Görüş farklılıklarımız olduğu nettir. Biz böyle bir konferansın mevcut kalıplar dışındaki yeni düşünce ve yaklaşımlarımızı masaya koymak için bir fırsat olacağını değerlendiriyoruz.

Beşli konferans bana göre; Rum tarafı ile bir anlaşmaya varıp varamayacağımızı görmek bakımından son şanstır. Ondan sonra ne mi olacak? KKTC yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Biz de devletimize, halkımıza karşı yapmamız gerekeni yapacağız.

Sözcü: Sayın Akıncı, Crans Montana'da Birleşmiş Milletler'e sunduğu haritayı geri aldıklarını söylemişti. Siz haritayı gördünüz mü? Haritanın akıbeti ne oldu?

Tatar: Ben haritayı görmedim. Dönemin hükümetinin de bundan haberi olmadı. Dönemin başbakan ve dışişleri bakanı da görmediler.

Harita geri çekildi deniyor ama bana göre bu haritayı sunmakla zaten Kıbrıs konusundaki haklarımızın korunmasına büyük zarar verilmiştir. Biz bu haritayı reddediyoruz, kabul etmiyoruz ama belli ki Rumlar bunu cepte sayıyor.

Sözcü: Akıncı'nın yönetimi döneminde "Ben o koltukta otursaydım bunu yapmazdım" dediğiniz zamanlar oldu mu?

Tatar: Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünün devamını tartışma konusu yapmazdım. İstediklerimizi almadan, bunları garantiye bağlamadan harita sunmazdım. Harita sunma noktasına gelsem bile onun içinde asla Güzelyurt ve diğer yerleşim birimlerimiz olmazdı. Halkımızı yeniden göçmen durumuna düşürecek adımlar atmazdım.

Barış Pınarı Harekatı’nı düzenlerken yanlış konuşmalar, açıklamalar yapmazdım.

Türkiye’nin Kıbrıs’a Hatay gibi baktığını asla söylemezdim, çünkü öyle bir şey yok. Türkiye KKTC’nin varlığının devamından yanadır ve bizi tanıyan yegâne devlettir.

Sözcü: Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Kasım'da KKTC'yi ziyaret edecek. Kendisi bu ziyaret sırasında Maraş'ta piknik yapmak istediğini söylemişti. Bu piknik gerçekleşecek mi, menüde neler olacak?

Tatar: Sayın Erdoğan’ın 15 Kasım’da yani KKTC’nin 37’nci kuruluş yıl dönümünde ülkemizi ziyaret ederek, kapalı Maraş’a gidecek olması dünyaya bir mesajdır. Piknik yapılması söylemi de burasının geleceği ile ilgili bakış açımızı yansıtmaktadır. Biz, kapalı Maraş’ın artık bir ölü kent olmaktan çıkarılmasını ve insanlığın, ülkemizin hizmetine sunulmasını istiyoruz. Bu tabii ki BM kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uygun yapılacaktır.”