Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, ülkede şu anda trajikomik bir dönem yaşandığını ve Kıbrıs Türk halkının mevcut siyasetçilerle ilk kez bu kadar aciz duruma sokulduğunu savundu.

Yazılı açıklama yapan Çakıcı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde her ne kadar “müdahaleler yapılmadı” dense de müdahalelerin yapıldığının herkes tarafından görüldüğünü öne sürdü.

Çakıcı, bu müdahalelerin daha önceki yıllarda da yaşandığının ancak ilk kez bu kadar aşikâr olarak yapıldığını iddia etti.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin demokratik görünse bile adil olmadığını savunan Çakıcı, “Biz Türkiye'nin seçimlerine hep saygı duyarız, aynı saygının da bizim seçimlerimize olması gerektiğini düşünürüz" dedi.

Mehmet Çakıcı, bir gün KKTC’deki demokrasinin çağdaş ve medeni ülkelerin olması gerektiği gibi düzelme noktasına gelmesini umut ettiğini ve onurlu duruşu olan TKP Yeni Güçler’in bu mücadelede öncü güç olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.