İstikrar sağlanmalı

Casino İşletmecileri Birliği (CİB)’nin 7. Olağan Genel Kurulu’nda Ahmet Arkın yeniden başkan seçilirken, yapılan konuşmalarda ülkeye katma değer yaratan casino ve turizm sektörüne hak ettiği değerin verilmediği belirtildi. CİB Başkanı Ahmet Arkın, salgın nedeniyle zor bir süreçten geçildiğini belirterek, siyasal beklentilere bir an önce son verilerek sağlıklı bir hükümet oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KTOB) Başkanı Dimağ Çağıner de ülkeye kazandırdığı ekonomik değerin son yıllardaki vergi listelerinde de tescil edildiği turizm ve casino sektörüne hak ettiği değerin verilmemesini eleştirdi. Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun da, KKTC bütçesi kadar ülkeye katma değer yaratan bir konumda olan turizm ve şans oyunları sektörüne devletin yönetenlerin kayıtsız kalmalarının anlaşılır bir tarafı olmadığını ifade etti.

Arkın: Çağdaş yasalar istiyoruz

Casino İşletmecileri Birliği (CİB)’nin 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

Girne Lord Palace Otel’de 05 Kasım’da üyelerin yoğun katılımı ve pandemi kuralları gözetilerek gerçekleşen genel kurulda yeni yönetim belirlenirken Birlik başkanlığına yeniden oy birliği ile Ahmet Arkın seçildi.

CİB Başkanı Ahmet Arkın, kuruldaki konuşmasında şans oyunları sektörünün şansa bırakılamayacağını, ülke ekonomisini sırtında taşıyan bu sektörün şeffaf, çağdaş yasalarla yönetilmeyi beklediğini belirtti.

Arkın, dünyayı sarsmaya devam eden salgın hastalık sürecinin sağlık yanında ekonomiye de sınırsız zararlar vermekte olduğunu, böyle bir süreçte siyasal beklentilere bir an önce son verilerek sağlıklı bir hükümet oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Çağıner: Turizm ve casino sektörüne hak ettiği değer verilmiyor

KTOB Başkanı Dimağ Çağıner de ülkeye kazandırdığı ekonomik değerin son yıllardaki vergi listelerinde de tescil edildiği turizm ve casino sektörüne hak ettiği değerin verilmemesini eleştirerek bir an önce sağlıklı bir hükümet kurularak sektörü içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak adımları atmasını istedi. Yaşanan zor günlerin en önemli kazanımının sektörün birlik ve beraberliğini güçlendirmesi olduğunu ifade eden Çağıner, “Bu dayanışma devam ettikçe sorunlarımıza çözüm üretmek daha kolay olacak. Bu bağlamda Casino İşletmecileri Birliği yönetim ve üyelerine sektör sorunları için verdiğimiz mücadelede yanımızda olmaları nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

Tolun: Sektörün önü açılmalı

KITSAB Başkanı Orhan Tolun ise KKTC bütçesi kadar ülkeye katma değer yaratan bir konumda olan turizm ve şans oyunları sektörüne devletin yönetenlerin kayıtsız kalmalarının anlaşılır bir tarafı olmadığını belirtti.

Hükümetin sektörün önünü açacak kararları gecikmeden almasını isteyen Tolun, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini sağlığı bahane ederek tamamen siyasi nedenlerle Kuzey Kıbrıs’a geçişleri engellemekle suçlayarak ‘turizmde de sağlıkta da düşmanlık olmaz’ şeklinde konuştu.

Arkın yeniden başkan

Konuşmaların ardından CİB Genel Koordinatörü Ayhan Sarıçiçek’in mali raporu üyelerin bilgisine getirmesi, faaliyet ve mali raporların oy birliği ile aklanması sonrasında birliğe 2 yıl için görev yapacak yönetim, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ortak mutabakat sonucu oy birliği ile belirlendi.

Casino İşletmecileri Birliği’nde başkanlığa oy birliğiyle yeniden Ahmet Arkın seçilirken, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu şu şekilde oluştu:

Yönetim Kurulu; Ahmet Arkın, Erman Sarı, Hasan Cihat Örek, Ercan Turhan, Fahri Altınör, Yılmaz Gülen. Yedek üyeler: Ahmet Arken, Muhammet Yılmaz.

Denetleme Kurulu; Metin Üstünkaya, Serhat Ataş, Serdar Dinçer. Yedek üye: Ramazan Kösemehmetoğlu

Disiplin Kurulu: Osman Köseoğlu, İrfan Özkaya, Hamza Kırmızıtaş. Yedek üye: Bayram Tegay.