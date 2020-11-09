Kuzeyde 5, güneyde 116 yeni vaka

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte 5, Güney Kıbrıs’ta ise 116 yeni vaka tespit edildi. Kuzeyde toplam vaka sayısı 973, güneyde ise 5 bin 987’ye ulaştı. Rum Lideri Nikos Anastasiadis’in, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda olağanüstü toplantı yapacağı duyuruldu.

Kuzeyde dün 5 yeni vaka tespit edildi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 134 olduğunu, 5 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini söyledi. Pilli’nin açıklamasına göre; kuzeydeki son durum şöyle; yapılan toplam test sayısı 233 bin 975, toplam vaka sayısı 973, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 912, tedavisi devam eden vaka sayısı 56, pandemi merkezindeki hasta sayısı 13, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 43, toplam kaybedilen hasta sayısı 5, yoğun bakımda yatan hasta sayısı 0.

Anastasiadis toplantı yapacak

Güney Kıbrıs’ta da rekor vaka artışları devam ederken, son 24 saatte 2 bin 803 test sonucunda 116 yeni Covid-19 vakası daha tespit edildiği bildirildi. Rum haber kaynakları toplam vaka sayısının 5 bin 987 olduğunu duyurdu. Güney Kıbrıs’ta artan Coronavirüs vakaları nedeniyle Rum Lideri Nikos Anastasiadis, bugün Sağlık Bakanıyla birlikte epidemiyolojik danışma grubuyla toplantı yapacak. Hükümet Sözcüsü Kyriakos Kousios'un yazılı açıklamasına göre, Anastasiadis, epidemiyolojik tabloyu değerlendirmek ve yeni kararlar almak için Sağlık Bakanı'nın huzurunda epidemiyolojik danışma grubu ile 9 Kasım'da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplanacak.