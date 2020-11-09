Kalbinden vurdu

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’nın Anadolu Mahallesi’nde önceki gece meydana gelen ve Vietnam uyruklu Man Dung Truong’un ağır yaralandığı bıçaklama olayının zanlısı Khac Hau Nguyen, sabah saatlerinde, olay yeri yakınlarında gizlenirken polis tarafından tespit edilerek yakalandı.

Zanlı, dün Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde, nöbetçi Yargıç Mesut Mesutoğulları’nın huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meseleyi aktaran Adli Şube’de görevli polis çavuşu Arif Tolgan, zanlının 7 Kasım 2020 tarihinde, saat 22.30 sıralarında, Gazimağusa’da, Kurtalan Sokak’ta, Vietnam uyruklu Man Dung Truong ile aralarında çıkan kavga sonucunda, tasarrufunda bulundurduğu ve henüz aranmakta olan bıçak ile kalp kısmından yaraladığını söyledi. Zanlının, sabahın ilk saatlerinde olay yeri yakınlarında tespit edilerek tutuklandığını belirten Tolgan, yaralının durumunun ciddiyetini koruduğunu ve alınacak birçok ifadenin olduğunu ifade ederek, mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mesut Mesutoğulları, zanlının, 3 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.