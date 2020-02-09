LAÜ’de Çevre Kirliliği Farkındalık Sergisi düzenlendi 

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sosyal ve Kültürel Etkinlikler merkezine bağlı Sosyal Hizmet Kulübü tarafından “ Çevre Kirliliğine Dair Farkındalık sergisi” açıldı.

Sosyal Hizmet Kulübü üyeleri trafından düzenlenen sergide, çevre kirliliği konusuna sanatsal bir bakış açısı oluşturarak çeve kirliliğine dikkat çekildi. Düzenlenen sergi, pasifik okyanusunun ortasında hızla büyümeye devam eden, Türkiye nin 5 katı büyüklüğündeki devasa plastik atık adasının çevre kirliği yaratığı konusuna dikkat çekerek, plastik atıkların denizde hayatını sürdüren tüm canlılara zarar verdiği ve tehlike yaratığı konusu da ele alındı. 16. İstanbul Bienalinden eserlerin fotorafları ve öğrencilerin çöp toplama etkinliğini içeren fotoraflar da sergide yer aldı.

Sosyal Hizmet Kulübü tarafından organize edilen sergide kulübe üye öğrenciler sergi ile ilgili verdiği bilgide; Sosyal hizmet uzmanı adayları olarak topluma hizmet uygulamaları dersi kapsamında üniversitemizde öğrenimine devam eden öğrenci arkadaşlarımız ve kıymetli hocalarımıza öncelikle sorunun ne olduğunu ve ardından bireysel olarak bu sorunun azalması için neler yapabileceklerini anlatan öğrenciler ayrıca sergide 16. İstanbul bienaline katılamayan arkadaşları için de küçük bir canlandırma yaparak, çöplerin sanatsal fotoğraflarını çekip sergiyi ziyaret edenlerin dikkatine sunduklarını ifade etiler.

