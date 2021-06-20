Minyatür Kıbrıs Kapıları beğenildi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar, Çağdaş Halk Dansları Derneği'nin Tanju Hastunç’un önderliğinde hazırladığı “Minyatür Kıbrıs Kapıları” sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergi açılışına Sibel Tatar’ın yanı sıra, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulaştırma ve Bayındırlık Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay da katıldı.

Tanju Hastunç sergi açılışında yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk kültür değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalan ve bunu her platformda ispat eden kimlikleriyle yola çıktıklarını söyledi. Lefkoşa Surlariçi’nin turizme kazandırılmasının önemine değinen Hastunç, dernek binalarının da bu bölgede yer almasının önemine değindi.

Cumhurbaşkanı eşi Sibel Tatar, Tanju Hastunç başta olmak üzere, bakanları ve projeye katkı koyan herkesi kutladı. Serginin açık hava müzesi niteliğinde olduğunu dile getiren Sibel Tatar, ülkenin başkenti, kültür merkezi ve ana damarı olan Lefkoşa’ya bu projeyi sergileyen bir müze oluşumunun yakışacağını düşündüğünü kaydetti.

Amcaoğlu: Kültür ve sanat ayakta tutulmalı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ise, kültür ve sanatın ayakta tutulabilmesi ve sanatçıların eserlerini uzak mecralara ulaştırabilmek ve Sibel Tatar’ın da ifade ettiği gibi müzelerle KKTC’nin bugünkü halini ve geçmişin kültürel değerlerini turistlere gösterebilmenin önemine değindi.