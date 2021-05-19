Sanat kötü etkilendi

Coronavirüs nedeniyle yaşanan kapanma süreçleri sanatçıları da etkiledi. Uzun süreden beri iş yapamayan sanatçılar maddi zorluklar yaşarken, devletten de katkı alamadıklarını söyledi.

Diyalog’un sorularını yanıtlayan ses sanatçıları Ahmet Evan ile Nejla Aykılıç pandemi sürecinde yaşadıkları zorlulukları anlattı:

Soru: Pandemi süreci nasıl geçti? Bu sürede hiç iş yaptınız mı?

Ahmet Evan: Pandemi sürecinde gerek maddi gerekse manevi kayıplarımız oldu.

Pandemi süresince kendimle zaman geçirdim, aileme daha fazla vakit ayırdım. Özel bir üniversitede öğretim görevlisi olduğum içinde uzaktan eğitimi devam ettirdim. Bu sürede ise sosyal medya üzerinden canlı yayınlar yaptım. Stüdyo kayıtları ve bir kaç tane reklam filminde yer aldım.

Nejla Aykılıç: Pandemi süreci psikolojik olarak çok zor geçti, geçmeye de devam ediyor. İlk dönemlerde hastalık korkusu sonra belirsizlik bizleri çok kötü etkiledi. Bu sürede iş yerlerimiz kapalı olduğu için ara verdik. Evde kaldık. Maalesef hiç iş yapamadık.

Soru: Maddi sıkıntı yaşadınız mı? Geçiminizi nasıl sağladınız?Ahmet Evan: İşlerim durduğu için maddi sıkıntı yaşadım. Biraz para biriktirmiştim onunla geçiniyorum. Bir yandan ailem yanımda sıkıntım olunca onlar da bana maddi ve manevi destek olurlar. Pandemi dönemini ailemle birlikte geçirdim.Nejla Aykılıç: İşlerimiz durduğu için tatbiki maddi sıkıntıya girdim. Bir de aniden alınan kararlar olunca resmen ortada kaldık. Ailelerimiz bizlere elinden geldiğince destek oldu. Hakları ödenemez, olmasalardı ne olurduk bilemiyorum.

Soru: Devlet size yardımcı oldu mu?

Ahmet Evan: Sadece ilk kapanma döneminde bir ödenek almıştım. Müzisyenlerin, sanatçıların herhangi sanat dalıyla ilgilenen herkesin evine ekmek götürme çabası, derdi var. Ayrıca bir toplum sanatı ile tanınır. Bu yüzden devletimiz kendi sanatçılarına her zaman her yerde sahip çıkmak mecburiyetindedir.

Nejla Aykılıç: Devletin en son sorduğu kesim bizler olduk. Maalesef hiç bir yardım almadım, daha doğrusu alamadım. Yapılacak denmesine rağmen hiç bir şey olmadı. Bu çok üzücü, her şeye rağmen güçlü kaldık. Bize yardım parası değil, işimizi versinler istedik. Bu çark elbette dönecek, bu mesleğe gönül verenler bu yapılanları unutmayacak.

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 09:42