Duyarlılık örneği

Algım Junior ve Algım Özel Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrenciler Gloria Jean’s Coffees Dereboyu Mağazası’nda ağırlandı.

Ülkemizin geleceği çocuklarımız için başlatılan Glorious Kids Günleri kapsamında üçüncü etkinlik düzenlendi.



Gloria Jean’s Coffees Genel Müdürü Vedat Hakan Akdeniz; duyarlılık ile tüm engellerin aşılabileceğini vurgulayarak, şunları söyledi:Kaner ailesi olarak toplumsal değerlerimizi, gerçekleştirdiğimiz her projemizde yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklarımız, bizlerin ve ülkemizin geleceği... Özel gereksinimli çocuklarımızı topluma kazandırmanın, onların yaşamına dokunmanın önemini yansıtmak amacı ile bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Ekibimizde yıllardır yer alan, parçamız olan özel gereksinimli gençlerimiz var ve onlara iş imkanı sunmak, ekip ile yepyeni bir ortam sağlayarak, toplumumuz içerisinde birey olmalarını destekleyici olmanın ne kadar önemli olduğunu özellikle vurgulamak istiyoruz. Tüm kurum ve kuruluşların aynı duyarlılık ile özel gereksinimli çocuk ve gençlere yaklaşmasının tüm engelleri aşacağını biliyoruz.





Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 09:42