Suna ERDEN

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından, Gaziköy-Paşaköy arasında, sabaha karşı gerçekleştirilen Kapan operasyonu kapsamında, Osman Şanlıel’in kullanımındaki araçta sağlıksız koşullarda taşınan, gümrüğe beyan edilmemiş yaklaşık 5 ton ağırlığında Güney Kıbrıs mühürlü küçükbaş ve büyükbaş eti ele geçirildi. Operasyon kapsamında tutuklanan Osman Şanlıel dün mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı ilk etapta bir gün ek süre alınırken, duruşmada olgular aktarıldı.

Polis; 19 Haziran 2025 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen Kapan operasyonu kapsamında Gaziköy'den Paşaköy istikametine doğru seyreden ve aşırı yük taşıdığı tespit edilen HA 208 plakalı aracın takibe alındığını söyledi. Polis; araca dur ihtarı yapıldığını ancak sürücünün hızını artırarak yoluna devam ettiğini açıkladı. Polis; aracın yol üzerinde bulunan çamurlu arazi içerisine saplandığını, sürücünün olay yerinden koşarak kaçtığını anlattı. Polis; yapılan kontrolde HA 208 plakalı araçta yaklaşık 5 ton GKRY mühürlü et tespit edildiğini, akabinde HA 208 plakalı aracın Osman Şanlıel adına kayıtlı olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis; zanlının aynı gün tutuklanarak soruşturtma başlatıldığını; aracın konu tarihte gitmiş olduğu güzergahlarda olan kamera kayıtlarının, zanlıya ait telefon dökümleri ve baz istasyonu kayıtlarının incelenmesi gerektiğini kaydeden polis memuru, temin edilmesi gereken ifadeler olduğunu da belirtti.

Zanlı hakkında 2024 aynı suçtan dosya tazmin edildiğini belirten polis; soruşturmanın yeni başladığını ifade ederek, bir gün ek süre talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

