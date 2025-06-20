Tatil zehir oldu

Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Oğuzhan Türkmen yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Zanlının ifadesinde tatilde içmek için yanında uyuşturucu getirdiğini söylediği aktarıldı.

Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 14 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit edildiğini söyledi.

Polis; Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlının valizinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.

Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'a 2 bin 500 TL’ye aldığını; bir kısmını içtiğini, geri kalanını tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Polis; her ne kadar analiz sonucu çıkmasa da zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini ve ülkeye turist statüsüyle geldiğini belirterek, davaları görülünceye kadar 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

