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Tatil zehir oldu

Ercan’da 3 gram uyuşturucuyla yakalanan Oğuzhan Türkmen cezaevine gönderildi

Tatil zehir oldu

Ercan Havalimanı’nda valizinde yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan Oğuzhan Türkmen yeniden mahkemeye çıkarıldı. 
Zanlının ifadesinde tatilde içmek için yanında uyuşturucu getirdiğini söylediği aktarıldı. 
Duruşmada olguları aktaran polis; zanlının 14 Haziran 2025 tarihinde saat 09.00 sıralarında Ercan Havalimanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında tespit edildiğini söyledi.
Polis; Narkotik Dedektör Köpeği Pamir’in tepki vermesi üzerine zanlının valizinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 3 gram ağırlığında tütünle karışık hintkeneviri türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 6 adet sigara bulunarak emare olarak alındığını belirtti.
 Polis; zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi İstanbul'a 2 bin 500 TL’ye aldığını; bir kısmını içtiğini, geri kalanını tatil için geldiği Kuzey Kıbrıs’a getirdiğini söylediğini aktardı. Polis memuru; zanlının mahkemeye çıkarılarak, 3 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini kaydetti. Polis; her ne kadar analiz sonucu çıkmasa da zanlının soruşturmaya etki edemeyeceğini ve ülkeye turist statüsüyle geldiğini belirterek, davaları görülünceye kadar 45 günü aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesini talep etti.
Mahkeme; zanlının 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.
 

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