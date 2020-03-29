Sanatçı Anastasia Racovcena Coronavirüs ile mücadelede farkındalık yarattı

Dünya genelinde yeni tip Coronavirüs’ün (Covid-19) yayılması ile birlikte sanatçılar salgını ve mücadeleyi tuvallere yansıtmayı sürdürüyor

Verilen bilgiye göre; sanatçı Anastasia Racovcena dünya üzerinde korku ve endişe ile takip edilen Coronavirüs ile mücadeleye fırçası ile desteğini tuvale yansıttı

Sanatçı Racovcena, Coronavirüs'ün insanların üzerinde yarattığı olumsuz etkenlerden uzaklaşabilmek adına fırçasıyla tuvale yansıttığı eserlerini sanatseverlerle paylaştı

Sanatçı, yetkililerin çağrılarına kulak verilmesi gerektiğinin altını çizerek hem kendi sağlığımız hem toplum sağlığı için #evdekalın çağrısı yaptı.

Açıklamada, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için her gün ayrı bir sanatçı tarafından resmedilerek, Coronavirüs’ü farklı bakış açılarıyla paylaşmaya devam edileceği bildirildi.

Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2020, 11:31