Bizi dışlamak doğru değil

Hüseyin ÇİÇEK

Başbakan Ersin Tatar’ın geçtiğimiz Çarşamba akşamı açıkladığı ekonomik pakete yönelik olarak otel ve casino çalışanlarının tepkisi sürüyor. Diyalog muhabirine ulaşan Hüseyin Yaşa isimli bir çalışan, otel ve casino personellerine destek verilmemesinin büyük haksızlık olduğunu belirterek, işverenin de belirli bir noktadan sonra dayanacak gücünün kalmayacağını ve ilerleyen aylarda evlerine ekmek götüremeyeceklerini savundu.

Diyalog muhabirine yaşadıkları sıkıntıları dile getiren Hüseyin Yaşa, kendi çalışmakta olduğu otel ve casinonun çalışanları ve oyun makineleri için devlete yüklü miktarda ödeme yaptığını belirten Yaşa, buna rağmen otel ve casino çalışlanlarına destek verilmediğini söyledi.

Yaşa, “Bu aydan sonra ne yiyeceğiz? Evlerde bekleyen evlatlarımıza ne diyeceğiz? Elektrik su ve bankalara olan borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Patronumuz elinden geleni yapıyor ama nereye kadar dayanacak” diyerek tepkisini dile getirdi.