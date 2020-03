‘Alo Corona’

Çiğdem AYDIN

Çalışma hayatından kopan ve eve kapanan vatandaşların önemli bir kısmında psikolojik sorunların arttığı ve doktorlardan yardım talep edildiği öğrenildi.

Diyalog’un görüşlerine başvurduğu Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün, psikolojik sorunlar nedeniyle telefonla başvuranların sayısında 5 kat artış olduğunu söyledi.

Coronavirüs nedeniyle ülkede alınan tedbirlerin ardından ve yaşanan süreç nedeniyle halkta ciddi bir panik ve kaygı bozukluğunun oluştuğuna dikkat çeken Akbirgün “Yataklı hasta kabulü yapmıyoruz ama vatandaşlar bizlere telefonla ulaşmak suretiyle yardım talep ediyor. Geçmişe oranla sorun yaşayan ve bizleri arayanların sayısında neredeyse 5 kat artış var” dedi.

Dr. Akbirgün şöyle dedi:

“Korona Virüs olayı ortaya çıktıktan sonra yatılı hasta kabul etmiyoruz. Ancak telefon trafiği neredeyse beş katına çıktı. İnsanlar bizlere telefonla ulaşıyor doktorlarım ve psikologlarım hemen hepsine cevap vermeye çalışıyor. Biz yatışlarımızı durdurduk kronik vakaların dışında yatışımız şu anda yok. Çok acil bir durum olmadıktan sonra da polikliniğe zaten gelmiyorlar. Çok acil bir şekilde telefon hatları oluşturuyoruz.”

Süreç uzarsa panikler artacak

Eve kapanma sürecinin uzaması halinde kaygı bozukluğu ve panik durumlarının artarak devam edeceğini belirten Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Dr. Abidin Akbirgün şöyle devam etti:

“ Alt yapı eksikliğimiz vardı. Bakanlıkla yazışmaları tamamladık. Teknik düzeyde çalışmalar tamamlanınca vatandaşlarımıza psikolojik destek vermeye başlarız. Herkesin ulaşabileceği numaralar olacak ve ben 5 doktorum ile 5 psikoloğum 7\24 bu hatlardan vatandaşlarımıza hizmet verecek. Şu anda toplumda çok ciddi bir panik yaşanıyor, özellikle daha önce kaygı bozukluğu yaşayanlarda bu durum giderek zorlaşıyor.

Örneğin sokağa çıkma yasağı eğer uzarsa bu tür kaygı bozuklukları ve panik durumları artarak devam edecek. Geçmişte kaygı bozukluğu olan hastalarda ciddi bir artış var. Psikiyatrik tedavi gerekecek. Geçmişte kaygı bozukluğu olan hastalarda ciddi bir artış var. Psikiyatrik tedavi gerekecek. Bir de şu anda ülkede bazı telefon numaraları veriliyor kamu hizmeti kapsamında kendilerine tavsiyem her telefona nezaketle cevap vermeleridir çünkü şu anda çok sorun yaşayan ve panik halinde olan insanlar var bir de telefondaki ses şu an çok işim gücüm var sizinle uğraşamam gibi bir yanıt alırlarsa sorunları daha da büyütürler kaygı ve panik artar. Bu hafta sonuna kadar telefon hatları ve alt yapı konusunu çözeceğiz ve direk olarak insanlarımıza 24 saat hizmet vermeyi düşünüyoruz. Bizlere telefonla ulaşanların ortalama yaş oranını şu an vermem mümkün değil her yaştan arayanlar var. Ülkedeki bu durum geçtikten sonra bir çok kişinin psikolojik tedaviye ihtiyacı olacağını düşündüğümü söyleyebilirim.”