Duygu dolu mesaj

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Coronavirüs’ün kovulması için kendisine çağrı yapan küçük bir kız olan Maria’ya, sosyal medya üzerinden verdiği yanıt, sosyal medyada gündem olduğu belirtildi.

Alithia gazetesi Maria’nın, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoyla, Anastasiadis’ten, Coronavirüs’ü Kıbrıs’tan kovmasını istediğini yazdı.

Küçük kızın paylaştığı videoda, karantina kelimesi yerine “karabina” kelimesini kullandığını yazan gazete Maria’nın videoda ayrıca Coronavirüs’ün başka bir yere gitmesini, başka “karabina”(karantina) istemediğini, yeğenlerinin eve gelmesini istediğinden” de söz ettiğini belirtti.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı NikosAnastasiadis ise sosyal medya üzerinden Maria’ya verdiği yanıtta Coronavirüs’ün kovulması için hep birlikte çalışmakta ısrarlı olduklarını söyledi.

Kendisinin de karantinada olduğunu küçük kıza anlatan Anastasiadis, Coronavirüs’ün, babasının ve annesinin kendisine okuduğu masallardan biri olmasını temennisinde de bulundu.