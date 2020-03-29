Önce aradı sonra yaktı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Suriçi bölgesinde bulunan İnciraltı Meze Restoran, dün sabah 05.00 sıralarında, eski çalışanı Gürcan Atik tarafından kundaklandı. Diyalog muhabirine konuşan restoran sahibi Hasan Caner, eski çalışanının saat 05.00’te kendisini arayarak, “Yeni iş yerime yatay geçişimi sağlamadınız, bunalımdayım” dediğini ve dükkanı kundakladığını ileri sürdü.

Kısa sürede yakalandı

Polisten alınan bilgiye göre saat 05.30 sıralarında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren İnciraltı Meze Restoran isimli iş yeri muhtemelen kundaklanmak sureti ile çıkan yangın sonucu yanarak, işletmenin mutfak ve ofis bölümü tamamen yandı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada zanlı olarak görülen Gürcan Atik tutuklandı.

Kasadan para da çaldı

Diyalog muhabirine konuşan işletme sahibi Hasan Caner, dün sabah 05.00’te, eski çalışanı olan Gürcan Atik’in kendisini aradığını ve “yatay geçişimi yapmadınız, mağdurum, bunalımdayım” dediğini, kendisinin ise uygun bir saatte aramadığını söyleyerek telefonu kapattığını anlattı. Caner, kendisi ile telefonda konuşan Atik’in 05.30’da işletmeye giderek kasadan para sirkat ettikten sonra dükkanı kundakladığını söyledi.

İçinde bulunduğumuz zor günlerde bu çok ağır oldu

Adli Şube ekiplerinin zanlıyı kısa sürede yakaladığını ve bundan memnuniyet duyduğunu belirten ve sigorta şirketinin de arkasında olduğunu ifade eden Caner, “İçerisinde bulunduğumuz bu zor günlerde dükkanım zaten 16 gündür kapalı, bir de bunun yaşanması çok ağır oldu” diyerek üzüntüsünü dile getirdi..