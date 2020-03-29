‘Gerçekçi değil’

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun, bazı medya kuruluşlarına, “Kumarhaneler İmtiyaz Ücretlerini Bile Yatırmadılar” şeklindeki açıklaması tepkilere yol açtı.

Casino İşletmecileri Birliği (CVİB) tarafından yapılan açıklamada “Üzülerek belirtmek isteriz ki bu ifade gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Açıklama şöyle özetle şöyle:

“Yılda doğrudan 100 milyon dolara yakın Devletin kurumlarına, dolaylı olarak ise 600 milyon dolara yakın reel ekonomiye katkı sağlayarak, KKTC ekonomisi içerisinde asgari 700 milyon dolar civarında büyüklüğe sahip Şans Oyunu Salonları (Casino) hakkında bağlı olduğumuz Maliye Bakanının kamuoyunda yanlış anlaşılmalara neden olabilecek bu tür açıklamalarda bulunması bizleri üzmüştür.

Bu açıklamayı fırsat bilen bazı medya kuruluşları da yaptıkları yayınlarında, Birliğimize üye sadece bir Şans Oyunu Salonunun veya sektörde faaliyet gösteren büyük bir grubun “İmtiyaz Ücretlerini” ödemediği yönünde açıklamalar yapmıştır.

Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu açıklamaları şiddetle kınadığımızı belirtmek isteriz. Bahse konu “Şans Oyunu Salonu Ruhsat Harçları” yıllık olup, 31/2009 sayılı Şans Oyunları Yasası gereğince, yıl içerisinde 4 eşit taksitte ödenmektedir. Bu ücretin ilk taksiti bundan yaklaşık 3 ay önce 2019 yılının Aralık ayının 25’inde banka teminat mektuplarıyla beraber eksiksiz olarak ödenmiştir.

Mart ayının 25’inde ise bu ücretin 2. taksiti ödenmesi gerekiyordu. Ancak sektörün “Mücbir” sebepten dolayı, 13 Martta alınan kararla faaliyetleri Hükümet tarafından durduruldu.

Sektörümüzün (Casino) COVID-19 Pandemisiyle mücadele kapsamında, 13 Mart 2020 tarihinde KKTC Bakanlar Kurulunun “Yasa Gücünde Kararnameyle” aldığı kararlar çerçevesinde “Faaliyetleri Durdurulan İşletmeler” arasında yer alması nedeniyle tüm şans oyunları salonları kapatılmıştır.

Bu süreçte gerek sektörümüzde faaliyet gösteren işletmelerin durumları gerekse sektörümüzde çalışan personellerimizle ilgili, önümüze çıkabilecek sorunların aşılması için çeşitli girişimlerde bulunduk.

KKTC ekonomisinin lokomotifi durumundaki sektörü ötekileştirmek, yok saymak, devlet için yıllardır altın yumurtlayan tavuğun bizzat devlet eliyle kesimhaneye gönderilmesinin tabii ki devlet gelirlerine ekonomik olarak olumsuz bir etkisi olacaktı. Bu gerçekliği üst düzey bürokratlara da siyasetçilere de anlatmaya çalıştık. Ancak hiçbir uyarımızı dikkate almadılar…

Dolayısıyla Şans Oyunu Salonları sektörü olarak, “Ekonomik Tedbir Paketinin” iyileştirilinceye kadar, özel sektör temsilcilerinin devletin kurumlarına, herhangi bir mali yükümlülüğünü yerine getirmemesi kararına sadık kalınması çerçevesinde tüm diğer sektör temsilcileriyle birlikte hareket ettiğimizi kamuoyunun bilgisine getiririz.”