Kaos ve panik 

Melis GÜNEL

Hükümetin Karpaz’da 15 köyü kapsayan sokağa çıkma yasağı kararı sonrasında bölgede büyük bir panik ve endişe hakim… Kararın açıklanmasıyla beraber marketlere, benzin istasyonlarına akın eden vatandaşlar arasında tartışmalar yaşandı… Yeni Erenköy bölgesinde 7 bin vatandaş için sadece iki kadın polis görevlendirilince tartışmalara da müdahale edilemedi.

Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak hükümetin aldığı karara sert tepki gösterdi, belediyelerin karar alma mekanizmalarından dışlanmasının bölgede daha büyük sorunlar yarattığına dikkat çekti.

“Karardan haberimiz olmadı”

Yeşilırmak, hükümeti koordinasyonsuz, planlama ve kurgulama hatası yapan kararlar almakla suçladı. Yerel yönetimleri hesaba katlamadan alınan her kararın kaos yarattığını anlatan Yeşilırmak, şunları söyledi:

“Hükümetin aldığı karardan hiçbir şekilde haberimiz olmadı. Biz korona virüs tespiti yapılan vakaların kimlerle temas ettiğini araştırıp bu konuda çalışırken, hükümetin sokağa çıkma kararı alması haberi ile bir anda bölgede kaos yaşandı. Vatandaşlar marketlere, akaryakıt istasyonlarına akın ederken, su, temizlik, defin, sağlık, içecek su, gıda ve ilaç gibi konularda ne yapacağını şaşırdı. Bunun yanında hayvancılar, çiftçiler ne yapacağını bilmiyordu.”

“Kurul kurdular ama Lefkoşa’da toplanıyor”

Kararı duyduktan sonra bazı bakanları aradığını anacak onların da bu kararların alındığından haberdar olmadıklarını kendisine aktardığını belirten Yeşilırmak, “Böyle bir şey olabilir mi? Hükümetin aldığı kararın altında kalan yerel yönetimler oldu. Gelip bir bakılmadı bile bölgede neler yaşandı. Kurul kurulmuş, kurul bile Lefkoşa’da toplandı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Oluşturulan komitenin yaşanan onca olay sonrasında kendisine ulaştığını ve neler yapılacağını kendisine sorduğunu söyleyen Yeşilırmak, “Çok sert tepki gösterdim. Böyle koordinasyonsuzluk olmaz, olamaz” dedi.



“Ekmeği olmayan insanlar bizi arıyor”

Yaşanan olaylara belediye personelinin müdahale ettiğini anlatan Yeşilırmak şunları aktardı, “Hükümetin aldığı karar ile bölge karıştı. Biz yerel yönetim olarak 24 saatte çalışarak düzene koymaya çalıştık. Alınan kararı uyguladık, tüm işyerlerini kapatmak zorunda kaldık. Ancak bu kez de telefonlar gelmeye başladı. Evde ekmeği olmayan insan bizi aradı, “ne yağacağız” diye. Bunlar hiç düşünülmedi. Bizler personelimiz aracılığıyla arayan herkese çare olmaya çalışıyoruz. Şimdi üreticiler için vatandaşlar için ayrı ayrı telefon hatları açıyoruz ki daha kolay bizlere ulaşılsın. Ayrıca bir arkadaşımız da online bir internet sitesi üzerine çalışıyor. Bu site kısa sürede hayata geçecek ve herkese bu site üzerinden de yardımcı olabileceğiz…”

Komite çalışmalarına başladı

Öte yandan Koranavürüsle mücadele çerçevesinde bölgedeki çalışmaları koordine etmek ve ihtiyaçları tespit etmek üzere Karpaz Koordinasyon Komitesi oluşturuldu ve Kurul çalışmalarına başladı.

İlk toplantısını önceki gün İskele Polis Müdürlüğü’nde Kemal Deniz Dana başkanlığında gerçekleştiren Karpaz Koordinasyon Komitesi, bölgedeki sokağa çıkma yasağı ile ilgili durum değerlendirmesi yaparak bir takım kararlar aldı.

Komite toplantısında, bölgede bulunan iki sağlık ocağının ekip ve ekipman ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanmasına ve 24 saat esasına göre çalışmaya devam etmesine, bölgede bulunan Mehmetçik, Yenierenköy ve Karpaz belediyelerinde kriz komitelerinin oluşturulmasına, sokağa çıkma yasağı gerekçesi ile evlerinden çıkamayan halkın, iaşe, ilaç ve diğer ihtiyaçlarının belediyeler tarafından evlere giderek karşılanmasına karar verildi.

Hayvan besleme saatleri…

Toplantıda ayrıca, bölgedeki hayvancıların, hayvanların besleme ve süt sağımlarının belirlenen saatlerde yapılmasına (06:30-8:30 ve 15:30-17:30), elzem Belediye hizmetlerinin minimum personel kullanılarak karşılanmasına, Ziyamet ve Dipkarpaz Karakolları’na ilaveten Yenierenköye bir mobil polis karakolunun kurulmasına, bölgede yaşanabilecek elektrik sıkıntılarına önlem olarak Elektrik Kurumunun mobil bir istasyonunun da bölgede hazır olarak konuşlandırılmasına karar verildi.

Bu toplantının ardından Koordinasyon Komitesinin belediyelerle özel olarak gerçekleştirdiği toplantıda ise, belediyelerin COVİD19 mücadelesine yönelik ihtiyaçları belirlenerek, bu ihtiyaçların ivedi bir şekilde gün içerisinde karşılanması kararı üretildi.

İletişim numaraları açıklandı

Öte yandan vatandaşların belediyelerde kurulan kriz masasına taleplerini iletebileceği iletişim numaraları da belirlendi.

Telefon numaraları şöyle:

Mehmetçik; 0548 863 60 31, 0548 861 77 87, Yenierenköy; 0533 848 26 20, 0533 829 81 20,

0533 824 08 20, 0392 374 43 50, Dipkarpaz; 0533 823 84 21, 0533 836 85 20, 0533 824 79 21,

0392 372 22 91, 0533 864 65 68 Sinem Dağ, 0548 848 34 85 Nuray Karakuş, 0548 843 00 13 Fırat Borak.