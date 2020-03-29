Ömer KADİROĞLU

Koronavirüs salgınına karşı ülkede alınan tedbirler kapsamında ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağı devam ederken yasağa uymayanlar polis tarafından tespit edilerek haklarında rapor tutuluyor. Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı polis ekiplerinin ülke genelinde yaptığı denetimlerde kısmi sokağa çıkma yasağına uymayarak izinsiz bir şekilde dışarıda olduğu tespit edilen toplam 188 kişiye dava okundu. Pazartesi başlayıp Cuma gününe kadar yapılan kontrollerde Lefkoşa’da 24, Mağusa’da 32, Girne’de 71, Güzelyurt’ta 23 ve İskele’de 38 kişi tespit edilerek haklarında dava okunup mahkemeye sevk edileceği bildirildi.

15 köyde yasağa uyuluyor

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Ziyamet, Yeşilköy, Balalan, Adaçay, Sipahi, Yenierenköy, Dipkarpaz, Gelincik, Derince, Boltaşlı, Taşlıca, Avtepe, Kuruova, Kaleburnu, Esenköy köylerinde sokağa çıkma yasağı kuralına uyulduğu ve herhangi birine cezai işlem uygulanmadığı bildirildi. Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar çerçevesinde Kısmi sokağa çıkma yasağının son bulacağı güne kadar denetimlerin devam edeceği yasağa uymayanların ise cezalandırılacağı belirtildi.