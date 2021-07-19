Tarihi gün

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan’ın bugün saat 15.45’te KKTC Meclisi’nin gerçekleştireceği olağanüstü toplantıda yapacağı konuşmanın içeriği büyük bir merak konusu oldu. Sadece Kıbrıslı Rumlar ve Yunanistan değil; Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) de Erdoğan’ın yapacağı açıklamayı bekliyor.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan sadece Maraş açılımı konusunda değil, KKTC’nin Azerbaycan ile diplomatik ilişki kurması konusunda önemli bir mesaj verecek. Azerbaycan parlamentosundan bir heyetin geçtiğimiz hafta içinde adada temaslar yaptığına dikkat çeken diplomatik gözlemciler, bunun önemli bir haberin müjdecisi olduğunu söylüyor.

Bugün geliyor

Erdoğan, Barış Harekâtı’nın 47. yıldönümünde 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle bugün KKTC’ye gelecek.

Erdoğan, ilk olarak Cumhuriyet Meclisi’ne hitaben konuşma yapacak. Erdoğan’ın Mecliste önemli açıklamalar yapması bekleniyor. Geçtiğimiz Cuma günü yaptığı açıklamada KKTC ziyaretinde müjdeli haber vereceğini duyuran Erdoğan ve beraberindeki heyet yarın ise 20 Temmuz törenlerine katılacak.

Kutlamalar geçen yıldan bu yana, tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirüs (Covid -19) salgını nedeniyle bazı önlemlerle yapılacak.

Bakanlar Kurulu’nun “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Coronavirüsle ilgili tedbirler çerçevesinde, tüm tören ve etkinliklerde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu kılındı.

Şafak nöbeti

20 Temmuz kutlamaları çerçevesinde yapılan Şafak nöbeti bu yıl da tutulacak. Yavuz Çıkarma Plajı’nda 19 Temmuz’u 20 Temmuz’a bağlayan gece gerçekleştirilecek Şafak Nöbeti’nde çıkarma gemisinden meşalelerle sahile yürünecek, tüm gece aralıklarla dualar okunacak.

Sualtı komandolarının temsili çıkışı, lazer ve ışık gösterisiyle devam edecek program sabah ezanının okunması ile sona erecek.

Bu yıl Türk Yıldızlarının gösterisi ise pandemi koşulları nedeniyle tören geçişi sırasında gerçekleştirilecek.

Erdoğan ile Tatar konuşma yapacak

İlk tören yarın Boğaz Şehitliği’nde saat 09.30’da yapılacak. Dr. Fazıl Küçük Anıtı önündeki tören ise saat 10.00’da yer alacak. Rauf Raif Denktaş’ın Anıt mezarındaki tören ise, 10.30’da başlayacak.

20 Temmuz Salı günü Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.30’da Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde de tören yapılacak. Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki geçit töreni saat 09.00’da başlayacak.

Tören, Yavuz Çıkarma Plajı’ndan getirilen bayrakların Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teslim edilmesiyle devam edecek.

Tören Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın yapacağı konuşmaların ardından resmi geçit ile tamamlanacak.

İlçelerde de törenler yapılacak

20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı, Gazimağusa’da da törenlerle kutlanacak.

İlk tören Zafer Anıtı önünde saat 09.00’da yapılacak. İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 0930’da askeri birlikler ve halkın bayramının kutlamasıyla başlayacak. Tören, İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalarla devam edece ve tören geçişiyle sona erecek.

20 Temmuz için Girne’de de iki ayrı tören düzenleniyor. İlk tören saat 08.00’da Yavuz Çıkarma Plajı’nda yer alacak.

Törende, denize çelenkler bırakılacak. Girne Atatürk Anıtı önündeki tören ise 10.30’da başlayacak.

İskele’deki tören Ecevit Meydanı’nda saat 10.00’da başlayacak.

Lefke'de iki tören yapılacak. İlk tören 08.30'da Lefke Şehitliği'nde; ikinci tören 09.00'da Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Mehmetçik Belediye Parkı’ndaki tören ise saat 09.00’da başlayacak.