156 hasta taburcu edildi

Kuzey Kıbrıs’ta son 24 saatte yapılan 10 bin 763 testle 82'si yerel 100 pozitif vakaya rastlandı. 156 kişi taburcu edildi. Güney Kıbrıs'ta yapılan 70 bin 809 testle 858 vaka tespit edildi, 86 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 3 kişi yurt dışından hava yoluyla geldiği; 15 kişinin ise daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu kaydedildi.

Yerel vakaların 26'sı Lefkoşa, 35'i Girne, 16'sı Gazimağusa, 2'sı Güzelyurt, 1'i Lefke, 2’si İskele bölgesinden.

Vakaların yerleşim bölgelerine göre dağılımı şöyle:

Lefkoşa Merkez-4, Marmara-1, K.Kaymaklı-1, Dumlupınar-1, Dereboyu-1, Köşklüçiftlik-1, Ortaköy-1, Yenikent-5 / Akıncılar-1, Gaziköy-1, Alayköy-1, Taşkınköy-2, Sulariçi-1/ Gönyeli-5;

Girne Merkez- 19, Doğanköy-1, Alsancak-4, Karakum-1, Lapta-1, Çatalköy-2, Karşıyaka-1,

Aşağı Girne-1, Zeytinlik-1, Dikmen-2 / Ozanköy-2.

Gazimağusa Merkez-10, Yeniboğaziçi-2,Maraş-2, Karakol-1, Kaliland-1.

İskele Kuzucuk-1, Topçuköy-1.

Güzelyurt Merkez-2.

Lefke Merkez- 1.

Covid-19 tablosu

İyileşip dün taburcu edilen hasta sayısı 156. yapılan toplam test sayısı 1.727.092. toplam vaka sayısı 9890. iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 8534. tedavisi devam eden vaka sayısı 1320. pandemi merkezindeki hasta sayısı 95. pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 1067. tetkikleri devam eden vaka sayısı 155. toplam kaybedilen hasta sayısı 36. yoğun bakımda yatan hasta sayısı 3.

Aşı ve bileklik

Ülke genelinde dün yapılan aşı miktarı 905.

Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 230.

Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 265.

Takip edilen toplam bileklik sayısı 1992.

Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 26.245

Güneydeki durum

Güney Kıbrıs'ta yapılan 70 bin 809 testle 858 vaka tespit edildi, 86 yaşındaki 1 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 91 bin 196'ya, toplam can kaybı ise 385'e ulaşırken, tedavisi devam eden 218 hastanın 55'inin durumunun ciddi olduğu belirtildi.

Güneyde önceki gün yapılan aşılamalarla birlikte birinci doz Coronavirüs aşısını yaptıran kişi sayısının yarım milyonu aştığı haber verildi.

Rum haber kaynakları, Rum Sağlık Bakanlığı’nın güncellenmiş verilerine dayanarak, geçen Cuma gününe kadar Güney Kıbrıs’ta 499 bin 985 kişinin (yüzde 69,7) birinci doz aşısını olduğunu, 435 bin 393 (yüzde 60,7) kişinin de aşılamasını tamamladığını belirtti.