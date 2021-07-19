Test sonucu pozitif çıkan ve Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği kriterlere uyan kişiler bugünden itibaren evde karantinaya girebilecek. Karantinaya giren kişiler elektronik bileklikle izlenecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, Covid-19 pozitif olanların hastalığı semptomsuz geçirmesi durumunda hastaları bugün itibaren eve gönderme kararı aldı.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar uyarınca Covid-19 pozitif kişiler, pandemi hastanesinde görevli hekimin değerlendirmesi ve uygun görmesi halinde el bilekliği ile karantina sürecini koşullara bağlı olarak evinde geçirebilecek.

Covid-19 pozitif hastaların evde izolasyonuyla ilgili gerekli koşullar şöyle:

1- Covid-19 pozitif hastaların ev karantinasına alınabilmesi için ayrı bir evde kalması zorunludur.

2-Kişi bakıma muhtaç ise veya 18 yaş altında ise ayrı ev olması koşulu ile bakıcısı ile veya bir ebeveyni ya da yasal olarak sorumlu olan bir kişi ile birlikte ev karantinasına alınabilir.

3-Ev karantinasına alınan covid-19 pozitif kişi bileklik ile izleme alınır. Karantina süresince evden çıkamaz (sadece acil durumlarda karantina merkezinin bilgisi doğrultusunda çıkabilir)

4-Covid-19 pozitif kişinin karantinaya alındığı eve ziyaretçi kesinlikle kabul edilemez.

KKTC kırmızı kategoride

Öte yandan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, ayrıca son günlerde artan Covid-19 vakaları dolayısıyla KKTC’nin “Turuncu” kodundan “Kırmızı” kodlu ülkeler arasına girdiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 45/2018 bulaşıcı hastalıklar yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi bu hafta alınan kararları açıkladı.

Kararlarda, Türkiye halen “Turuncu” kodlu ülkeler arasında yer alıyor.