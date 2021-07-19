Sağduyuya davet

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, 20 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde KKTC’ye gelecek Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek Meclis oturumuna katılmama kararı alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) sağduyulu olmaya davet etti.

UBP Parti Meclisi, “CTP ve TDP’nin halkımızı birlik olmamız gereken bir bayram öncesinde üzen, tepki yaratan bu tutumları dolayısı ile protesto ediyor, sağduyulu olmaya davet ediyoruz” açıklaması yaptı.

Açıklamada ayrıca, UBP Parti Meclisi üyeleri, ilçe Başkan ve Yönetim Kurulları olarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasını yapacağı süre içinde Cumhuriyet Meclisi önünde olacağımızı ve Sayın Erdoğan’a tam destek vereceğimizi belirtiyor, tüm partililerimizi, halkımızı Sayın Erdoğan’ın konuşma yaptığı sırada Meclisimiz önünde toplanmaya çağırıyoruz” denildi.

UBP’den yapılan açıklamada özetle şunlar belirtildi:

Kıbrıs Türk halkı özgürlüğüne, Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’te gerçekleştirdiği Mutlu Barış Harekatı ile kavuşmuştur.

Hal böyle iken, sosyo-ekonomik gücümüzün, güvenliğimizin, egemenlik ve bağımsızlığımızın en büyük destekçisi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin Devlet Başkanının misafir edileceği konuşma yapacağı Meclis Oturumunun CTP ve TDP tarafından boykot edilmesi yanlıştır.

Bu iki partinin söz konusu toplantıya katılmama gerekçelerinden biri olarak gösterdikleri Kıbrıs Türk halkının “özne olma” meselesi halkımıza bu iki parti tarafından yanlış ve çarpıtılarak aktarılmaktadır.

Bizim Kıbrıs’ta özne olmamızı istemeyen, engelleyen Türkiye değil, Rum-Yunan ikilisi ve onlara destek verenlerdir. CTP ve TDP’nin iddia ettiğinin tam tersine Sayın Erdoğan bizim Kıbrıs’ta özne olduğumuzu, Rumlar kadar egemenliğimiz bulunduğunu vurgulamakta ve bunun için mücadele etmektedir.

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin Parti Meclisi kararında vurgulamış olduğu “Kıbrıs’ta özne olma” halinin, Türkiye’ye meydan okuyarak değil, Türkiye’nin desteği ile görüşme masasında egemen eşitliğimizi kabul ettirmekle elde edilebileceğini anlamak bu partimiz için büyük bir hata ve eksikliktir.

Dolayısı ile UBP Parti Meclisi olarak, CTP ve TDP’nin halkımızı birlik olmamız gerek bir bayram öncesinde üzen, tepki yaratan bu tutumları dolayısı ile protesto ediyor, sağduyulu olmaya davet ediyoruz.



Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2021, 10:08