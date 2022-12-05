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Sıcak bir arkadaşlık hikayesi

İskele’de prömiyer yapan Bekçi ile Postacı tüm bölgelerdeki çocuklarla buluşmak üzere ada yolculuğuna çıktı

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Sıcak bir arkadaşlık hikayesi

Birbirinin alanına ve görüşlerine saygı duyarak birlikte yaşamanın önemini, sorunlar karşısında ortak çözüm üreterek mutlu ve kıymetli arkadaşlıklar edinilebileceğini anlatan Bekçi ile Postacı’nın sıcacık arkadaşlık hikayesi sahnelendi. 
Her yıl çocuklara ücretsiz oyun sahneleyen Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları, 2022-23 yeni tiyatro sezonunu 5 yaş ve üzeri çocuklara hitap eden  “Bekçi ile Postacı” oyunu ile 30 Kasım Çarşamba günü İskele’de açıldı. Çocuk tiyatrosu prömiyerini her yıl farklı bir bölgede gerçekleştiren Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları Çocuk Tiyatrosu, 2022-23 yeni sezon oyunu ‘Bekçi ile Postacı’ İskele’de prömiyer yaptıktan sonra tüm bölgelerdeki çocuklar ile buluşmak üzere ada yolculuğuna çıktı.

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