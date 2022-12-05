Çok çalışmalı

Ömer KADİROĞLU

Tüm partiler ve bağımsız adaylar 25 Aralık seçimlerine hazırlanırken, hizmete susadığını belirten vatandaşlar “artık hizmet bekliyoruz” dedi. Diyalog’a konuşan vatandaşlar daha düzgün yol, kaldırım, aydınlatma, park ve temizlik çağrısı yaptı.

Ne dediler?..



Fatma Yücesoylu

“Belediyeden beklediğimiz çok hizmet var ancak imkanlarının yettiğince hizmet veriyorlar. Çok daha güzel çalışmalar, daha temiz ve daha bakımlı bölgeler bekleriz ancak imkanları kısıtlıdır. Ben bağlı olduğum belediyeden aldığım hizmetten memnunum. Seçimlerden sonra bu hizmetlerin artacağı ve daha iyi olacağı inancından ziyade aynı ölçüde bir hizmet alacağımızı düşünüyorum. Bu imkânlarda daha iyi bir hizmet olacağına inanmıyorum.”

Cengiz Mene

“Belediyemizden istediğimiz hizmetlerin yüzde 80’ini aldığımızı düşünüyorum. Belediye başkanımıza güveniyoruz. Belediyeden alamadığımız yüzde 20 oranındaki hizmet ise pandemiden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Değirmenlik Belediyesi’ne bağlıyız ve köyümüzdeki köy mandıra yollarının yüzde 90’ını iyileştirdi. Atıl olan yerleri tekrardan bize kazandırdı. Çevre temizliği ve düzenleme çalışmalarını da dört dörtlük yapıyor.”

Ahmet Haksız

“Belediyeden beklediğim hizmetleri şimdiye kadar aldığımı düşünüyorum. Ali Karavezirler bölgede ciddi çalışmalar yaptı. Yollarda, sularda, çevre düzenlemesi ve temizliği konusunda iyi çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Seçimlerden sonra da Ali Karavezirler başkan olursa aldığımız hizmetleri almaya devam edeceğimizi düşünüyorum.”

Nihat Öztürk

“Belediyeden ilk önce temizlik konusunda sonrasında da diğer işler için iyi bir hizmet beklerim. Minareliköy’de kalıyorum ve düzgün bir hizmet alabildiğimizi düşünmüyorum. Seçimlerden sonra da iyi bir hizmet alabileceğimizi düşünmüyorum. Şimdiye kadar Değirmenlik Belediyesi’nden bir hizmet aldığımızı düşünmüyorum. Hiçbir şekilde de memnun değilim.”

Ahmet Belevi

“Bir belediyeden öncelikle çevre temizliği bekliyorum. Ben bağlı olduğum belediyeden beklediğim hizmeti aldığımı düşünüyorum. Lefkoşa’da kalıyorum ve aynı kişi seçilirse aynı hizmetleri alabileceğimizi düşünüyorum ancak başkası seçilirse nasıl bir hizmet vereceğini bekleyip göreceğiz.”

Gülen Turabi

“Bir belediyeden öncelikle temizlik, çevre düzenlemesi, yeşil alanlar olmakla birlikte ben Güzelyurt Belediyesi’nden iyi bir hizmet aldığımı düşünüyorum. Eksik yönleri de tabi ki var tabi ancak kim gelirse gelsin hizmetlerde eksiklikler yaşanabileceğini düşünüyorum. Seçimlerden sonra da iyi bir hizmet almaya devam edeceğimize inanıyorum.”

Korel Bürüncük

“Belediyeden temizlik, su ve çevre temizliği hizmetleri bekliyorum. Ben bağlı olduğum belediyeden bu hizmetleri aldığımı düşünüyorum. Seçimlerden sonra ne olacağı ise seçimlerden çıkacak sonuca bağlıdır.”

Fatma Çıldır

“Bir belediyeden her şeyden önce bir çevre temizliği ve çöplerin toplanması hizmetlerini bekliyoruz. Ben Gönyeli Yenikent bölgesinde kalıyorum ve beklediğim hizmetleri belediyeden aldığımı düşünüyorum. Seçimlerden sonra da iyi bir hizmet alıp alamayacağımızı seçimlerden çıkacak sonuca göre yaşayıp göreceğiz.”

Salise Derya

“Bir belediyeden beklediğimiz kaldırım, iyi bir çevre düzenlemesi ve temizliğidir. Ben bağlı olduğum belediyeden bir takım eksik hizmetler alıyorum diye düşünüyorum. Köyümüzde bir kaldırım yok, iyi bir aydınlatma yok. Daha iyi bir hizmet alıp alamayacağımız bekleyip göreceğiz. Yeni gelen kendini ispatlamak için elbette ki çalışacaktır bunu da zamanla göreceğiz. Ben bir de makam sahiplerinin en çok iki dönem görev yapmaları gerektiğini düşünüyorum çünkü iki dönemden fazla görev yapan kendini o bölgenin sahibi sanıyor. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Belediye Başkanı ve devlette makam sahibi diğer tüm kişiler iki dönemden fazla görevde olmamaları gerektiğini düşünüyorum.”